Sehen Sie im Video: Hunderte Menschen nehmen in Moskau Abschied von Michail Gorbatschow









STORY: Hunderte Menschen strömten am Samstag in das Haus der Gewerkschaften in Moskau, um sich vom letzten Staatschef der Sowjetunion Michael Gorbatschow zu verabschieden. Die Menschen warfen noch einen Blick auf den aufgebahrten Leichnam Gorbtschows, einige legten Blumen nieder. An gleicher Stelle wurden schon die Säre aller früheren sowjetischeen Staatschefs sowie des russischen Präsidenten Boris Jelzin öffentlich zur Schau gestellt.. Gorbatschow, der als einer der Väter der Deutschen Einheit gilt und mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, war am Dienstag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 91 Jahren gestorben. Am frühen Samstagnachmittag soll der frühere Staats- und Parteichef auf dem Moskauer Prominentenfriedhof am Neujungfrauenkloster neben seiner Frau Raissa bestattet werden. Ein Staatsbegräbnis war nicht geplant. Es werden zudem keine führenden Politiker Europas erwartet. Hintergrund sind die westlichen Sanktionen gegen Moskau wegen des Krieges in der Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin wird ebenfalls nicht am Begräbnis teilnehmen. Sein Sprecher Dmitri Peskow begründete dies mit Terminproblemen. Gorbatschow hatte Putins Politik die Beschränkungen von Freiheitsrechten in Russland in der Vergangenheit immer wieder kritisiert.

