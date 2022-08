Sie trauern um einen "Staatsmann", einen "Überzeugungstäter" und einen "großen Politiker des Friedens": Zahlreiche Politiker würdigen den verstorbenen Michail Gorbatschow. Die Reaktionen.

Mehrere Politiker haben den russischen Friedensnobelpreisträger und ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow kurz nach Bekanntwerden seines Todes gewürdigt:

Ohne Gorbatschow "wären die friedlichen Revolutionen in den Ländern des Ostblocks, bei uns, so nicht denkbar gewesen", schrieb die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) am Dienstagabend auf Twitter. "Seine Worte haben uns, haben mich, ermutigt, stark gemacht."

Deutschland habe Gorbatschow viel zu verdanken, schrieb Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) ebenfalls auf Twitter. "Er leitete das Ende des kalten Krieges ein, ermöglichte Deutschlands Wiedervereinigung und schenkte seinem Land ein demokratisches Momentum. Ein mutiger Überzeugungstäter, dessen Stimme fehlen wird."

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) äußerte sich ähnlich und fügte hinzu: "Sein Tod bedrückt. In dieser Zeit noch mehr. Danke & #RIP".

CDU-Chef Friedrich Merz schrieb auf Twitter: "Die CDU trauert um einen Staatsmann, dem Deutschland vertrauen konnte und der uns vertraut hat." Ohne ihn wäre "die deutsche Einheit in Freiheit" nicht möglich gewesen.

US-Präsident Joe Biden nannte Gorbatschow einen "Mann mit außergewöhnlicher Weitsicht". Er habe in Russland mit Glasnost und Perestroika "nach Jahrzehnten der brutalen politischen Unterdrückung demokratische Reformen" durchgesetzt. In Zusammenarbeit mit Bidens Amtsvorgänger Ronald Reagan sei er beim Abrüsten der Atomwaffenarsenale den "Gebeten nach einem Ende des nuklearen Wettrüstens" entgegengekommen.

Grünen-Politiker Jürgen Trittin twitterte: "Ich verneige mich vor einem großen Politiker des Friedens Michael #Gorbatschow RIP".

Der britische Premierminister Boris Johnson würdigte Gorbatschows "Mut und Integrität", die er mit dem Ende des Kalten Krieges bewiesen habe. Gerade in Bezug auf den russischen Angriff in der Ukraine sei sein Bestreben die sowjetische Gesellschaft zu öffnen weiter bemerkenswert.

Der französische Präsident Emanuel Macron nannte den Verstorbenen in einem Tweet einen "Mann des Friedens", der einen Pfad des Freiheit für Russland geöffnet habe.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Bedeutung des ehemaligen sowjetischen Staatschefs für Europa herausgestellt. "Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs", schrieb von der Leyen am Dienstagabend auf Twitter. Sie bezeichnete Gorbatschow als Führungspersönlichkeit, die zuverlässig und geachtet gewesen sei. "Er ebnete den Weg für ein freies Europa. Dieses Vermächtnis werden wir nie vergessen." Gorbatschow starb am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren in Moskau.

Auch der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben eines Sprechers sein tiefes Mitgefühl zum Tod von Michail Gorbatschow geäußert. Putin werde der Familie am Mittwochmorgen ein Telegramm schicken, kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstagabend in Moskau an.

Der frühere sowjetische Staatschef und Friedensnobelpreisträger Gorbatschow war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben.