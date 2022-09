Soldaten der Ehrenwache stehen am offenen Sarg des ehemaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow

Hunderte Russen haben am Samstag Abschied von Michail Gorbatschow genommen. Der ehemalige Präsident der Sowjetunion war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Russlands Präsident Wladimir Putin fehlte bei der Abschiedszeremonie.

Hunderte Russen haben am Samstag Abschied von Michail Gorbatschow genommen. Die Trauerfeier für den früheren sowjetischen Präsidenten in Moskau fand ohne großen Pomp statt – und auch ohne Russlands Präsident Wladimir Putin. Dieser hatte im Vorfeld Terminschwierigkeiten geltend gemacht.

Als einer von wenigen ausländischen Politikern nahm Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban an der Abschiedszeremonie teil. Wegen des Kriegs sind viele westliche Staaten nur mit ihren Botschaftern vertreten. Deutschland wird durch den Geschäftsträger der Botschaft repräsentiert.

Kein nationaler Trauertag für Michail Gorbatschow

Gorbatschow, der als wichtiger Wegbereiter der deutschen Einheit gilt, war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Er hatte die Sowjetunion als deren letzter Präsident von 1985 bis 1991 geführt. In Russland wird Gorbatschow von vielen für den Zerfall der Sowjetunion und damit für den Niedergang der Größe Russlands verantwortlich gemacht.

Michail Gorbatschow mit seiner Frau Raissa als junges Paar. Der spätere sowjetische Präsident wurde am 2. März 1931 in Priwolnoje (Region Stawropol) im Nordkaukasus geborenen. Sein Vater war Russe, seine Mutter Ukrainerin. Beide lebten und arbeiteten als Bauern. Mit 19 Jahren trat er der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) bei.

Entsprechend wurde für Gorbatschow auch kein nationaler Trauertag ausgerufen. Dessen ungeachtet reihten sich Hunderte Russen am Samstag in die Schlange vor dem Gewerkschaftshaus in Moskau, um Abschied vom früheren Sowjet-Präsidenten zu nehmen. Im Inneren war Gorbatschows Leichnam aufgebahrt, darüber hing ein großes Foto des Verstorbenen. Viele Trauernde brachten Blumen mit und legten sie vor dem offenen Sarg nieder.