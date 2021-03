Sehen Sie im Video: Vater der Deutschen Einheit wird 90 – heute lebt Michail Gorbatschow zurückgezogen.









Das Ende des kalten Krieges und die deutsche Wiedervereinigung: Es sind weltbewegende Ereignisse, die mit dem Namen Michail Gorbatschow verbunden werden, vor allem im Westen. Der letzte sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow feiert seinen 90. Geburtstag. In Deutschland gilt er als Vater der Wiedervereinigung. Stimmen von Berlinerinnen und Berlinern am Tag seines Geburtstags. "Als Ossi (Anm. Ostdeutscher) weiß man darüber natürlich schon noch Bescheid. Die Bewegung in Russland damals und was das dann in Deutschland ausgelöst hat damals, zumindest in der Ehemaligen. Und schau mal, wo wir jetzt sind: Schöne Freiheit, vereinigtes Deutschland, ist doch herrlich." "Berlin und Fall der Mauer, das kann ich auch sagen. Das ist eigentlich das, woran ich mich mit Gorbatschow erinnere." Glasnost und Perestroika - zwei Schlagwörter, die einem zu Gorbatschow einfallen. Seine Politik zielte auf die Offenheit der sowjetischen Staatsführung gegenüber der Bevölkerung ab und legte den Fokus auf die Modernisierung des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Systems der Sowjetunion. Von 1985 bis 1991 war er Parteichef und von 1990 bis 1991 der letzte Staatspräsident der damaligen Weltmacht. Große Anerkennung wird ihm in Russland aber nicht zuteil. Denn während und am Ende seiner politischen Karriere passierten auch die Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl und der Zusammenbruch der Sowjetunion. Sein politisches Erbe wird in Russland eher kritisch gesehen. Viele Russen, die die Zeit Ende der 80er miterlebt haben, verbinden mit Gorbatschow Mangelwirtschaft und Verarmung. Gorbatschow lebt zurückgezogen in der Nähe von Moskau. Gesundheitlich ist er angeschlagen, leidet an Diabetes.

Mehr