STORY: In den USA wird am Dienstag ein neuer Kongress gewählt. Es geht um alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat. Die Republikaner benötigen nur fünf zusätzliche Mandate, um die Abgeordnetenkammer zu erobern. Umfragen zufolge stehen ihre Chancen dafür gut. Enger zugehen dürfte es im Rennen um den Senat. Doch hier reicht den Republikanern schon ein weiterer Sitz, um die Mehrheit zu übernehmen. Neben dem Kongress werden auch 36 Gouverneursposten und Tausende weitere politische Ämter auf Bundesstaats- und Kommunalebene besetzt. Für US-Präsident Joe Biden ist der Ausgang der Wahl von großer Bedeutung, selbst wenn sein Name nicht auf den Stimmzetteln steht: Sollten seine Demokraten die Kontrolle über auch nur eine der beiden Parlamentskammern verlieren, könnten die Republikaner die Arbeit der Regierung erheblich erschweren. Ein Tag vor den US-Kongresswahlen war sein Rückhalt bei den Wählern und Wählerinnen Umfragen zufolge leicht gesunken. Zentrales Thema des Wahlkampfs war die hohe Inflation, die die Republikaner den Demokraten anlasteten. Biden warnte dagegen vor allem vor einer Gefahr für die Demokratie durch Ex-Präsident Donald Trump und zahlreiche republikanische Kandidatinnen und Kandidaten, die wie Trump bis heute den Sieg Bidens bei der Wahl 2020 nicht anerkennen. Je nachdem wie erfolgreich sie abschneiden, könnte Trump den Rückenwind nutzen, um möglicherweise schon bald seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 bekanntzugeben. Er werde am 15. November auf seinem Anwesen in Florida eine "große Ankündigung" machen, sagte er am Montag auf einer Wahlkampfveranstaltung in Ohio. Weitere Details nannte er nicht. Die letzten Wahllokale schließen Mittwochfrüh deutscher Zeit. Wegen des zu erwartenden knappen Ausgangs einiger Rennen ist nicht auszuschließen, dass es einige Tage dauern kann, bis alle Ergebnisse endgültig feststehen.

