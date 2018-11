Dieser Frau könnte bei den Zwischenwahlen in den USA Unglaubliches gelingen: Im erzkonservativen US-Bundesstaat Kentucky könnte sie als Demokratin einen Sitz im Repräsentantenhaus gewinnen. In diesem Bezirk hat Donald Trump 2016 16 Prozent mehr Stimmen als Hillary Clinton bekommen. Nun kandidiert McGrath gegen den amtierenden Republikaner Andy Barr. Er hat damals sogar mit über 61 Prozent der Stimmen gewonnen. Doch aktuelle Umfragen lassen vermuten, dass es dieses Mal ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben wird. Die 43-Jährige ist ehemalige Kampfpilotin und flog Einsätze im Irak und in Afghanistan. McGrath ist eine politische Newcomerin, doch ihre Kandidatur erzeugt offenbar viel Interesse. "Es überrascht Sie vielleicht nicht, dass ich mit dem Präsidenten nicht immer einig bin. Doch er wurde unter unserer Verfassung gewählt, für die ich mein Leben riskiert habe. Ich werde weder die Regierung behindern, noch die Partei übers Land stellen." Bis Mitte Oktober sammelt sie knapp 6,9 Millionen US-Dollar in Spenden für ihre Kampagne. Barr sammelt im gleichen Zeitraum nur 2,5 Millionen US-Dollar. Ein Trend, der typisch für das ganze Land ist. "Einige Leute sagen mir, eine Demokratin kann nicht in Kentucky nicht gewinnen. Dass wir unser Land für meine und Ihre Kinder nicht zurückholen können. Wir werden sehen." Wenn McGrath einen Sieg für die Demokraten einbringt, wäre es kein gutes Zeichen für Trump und die Republikaner. Es würde zeigen, dass sich selbst in konservativen Hochburgen wie Kentucky Unzufriedenheit gegenüber dem US-Präsidenten breit macht.