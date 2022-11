435 Abgeordnete, 35 Senatoren, 36 Gouverneure – dass es im Zuge der Zwischenwahlen in den USA zum großen Stühlerücken kommen würde, war abzusehen. Doch einige der Kandidaten stechen allein "weil sie die Ersten sind" aus der Masse heraus.

In allen 50 Bundesstaaten, so berichtet die "Washington Post", standen zum ersten Mal queere Kandidaten auf dem Wahlzettel. Auch traten noch nie so viele Frauen Gouverneursposten an.

Ein Blick auf die Kandidatinnen und Kandidaten, die mit ihrem Triumph buchstäblich Geschichte geschrieben haben.

Quellen: "Washington Post"; "CNN"; "BBC"