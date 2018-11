Es könnte eng werden für den Republikaner Ted Cruz, bisher Senator im konservativen US-Bundesstaat Texas. Bei der Wahl am Dienstag Ortszeit geht es um seinen Senatorenposten, den er verteidigen will. Doch er liegt nur knapp vor seinem Herausforderer, Beto O'Rourke von der demokratischen Partei. Deshalb zog Cruz am Sonntagabend in Dallas auch noch einmal viele Register seiner konservativen Agenda, zum Beispiel als Befürworter des Waffenbesitzes für möglichst jeden hier: O-Ton: "Der zweite Zusatzartikel unserer Verfassung bestimmt das fundamenale Recht, von Gott gegeben, das jeder von uns hat, wenn jemand in Dein Zuhause kommt und Deiner Familie schaden will, dass Du dann das von Gott gegebene Recht hast, Dich und Deine Familie zu verteidigen." Letzte Umfragen sahen Cruz alerdings nur noch sechs Prozentpunkte vor seinem Herausforderer. Das Rennen hier wird weit über die Grenzen von Texas hinaus mit besonderer Spannung beobachtet.