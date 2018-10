Das ist Levi Tillerman, demokratischer Kandidat für die US Midterm Elections. Für den Wahlkampf sprüht er sich Pfefferspray ins Gesicht. Die Midterm Elections sind Halbzeitwahlen der aktuellen Wahlperiode in den USA. Nicht wenige politische Ämter werden dann neu besetzt. Der Wahlkampf läuft schon eine Weile, im Netz kursieren viele kuriose Wahlwerbespots. Tillerman setzt sich gegen Schusswaffen ein. Seine Alternative: Pfefferspray. Die Wirkung demonstriert der Kandidat am eigenen Leib. Ob der drastische Selbstversuch dem Demokraten Wählerstimmen eingebracht hat? Andere Kandidaten zielen nicht auf sich selbst, sondern auf den politischen Gegner. Etwa dieser republikanische Spot gegen den New Yorker Demokraten Antonio Delgado. "Vulgäre Sprache, Misogynie, verstörend radikal. Delgados Mission ist klar. Er kann nicht unsere Stimme im Kongress sein." Und dann gibt es da noch solche Werbungen wie die von dem Hardcore-Republikaner Brian Kemp: Der Mann legt gerne selber Hand an. Mit seinem Truck will er kriminelle Einwanderer selber zurück bringen, sagt er. Ganz ähnlich kommt der demokratische Politiker Joe Manchin aus West Virginia daher. Und recht radikal ist auch das, was der Republikaner Michael Williams in einem TV-Interview sagt, mit seinem 'Deportation Bus'. Alle illegalen Einwanderer in diesen Bus ist seine Message.