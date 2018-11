Jubel bei der hochrangigen demokratischen Abgeordneten Nancy Pelosi, die in Washinton D.C. vor ihre Anhänger trat. Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump haben Medienberichten zufolge bei der Kongresswahl eine Niederlage erlitten. Berichten der TV-Sender Fox News und NBC zufolge verloren sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus an die Demokraten. "Heute geht es um mehr, als um Demokraten und Republikaner. Es geht darum, das Gleichgewicht der Verfassung und im Verhältnis zur Trump-Regierung wiederherzustellen." Den zunächst vorliegenden Prognose zufolge gewannen die Demokraten sicher 14 Sitze im Repräsentantenhaus. Dort benötigten sie 23, um die Mehrheit zu übernehmen. NBC erwartete eine Mehrheit der Demokraten von 229 zu 206 Sitzen. Die Vorhersagen der Sender wurden veröffentlicht, als in anderen Bundesstaaten noch gewählt wurde. Der neue Kongress ändert sich den ersten Ergebnissen zufolge auch auf andere Art: Rashida Tlaib aus Michigan und Ilhan Omar aus Minnesota ziehen als erste muslimische Frauen ins Parlament ein, beide für die Demokraten. Ihre Parteikollegin Alexandria Ocasio-Cortez wird mit 29 Jahren die jüngste Frau, die jemals in den Kongress gewählt wurde. Bei der Wahl hatte sich von Anfang an eine vergleichweise hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Berichte über Probleme mit Wahlmaschinen wurden am Dienstag Bürgerrechtsgruppen zufolge zunächst aus zwölf Bundesstaaten gemeldet. In zwei Bundesstaaten reichten Anwälte von Bürgerrechtlern Klage ein, um eine Verlängerung der Wahlzeit in einigen Bezirken zu erwirken. Das Heimatschutzministerium erklärte, bedeutende Vorfälle seien zunächst nicht bekannt.