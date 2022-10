Russische Invasion: Warum die US-Republikaner die Ukraine-Hilfen in Frage stellen

von Raphael Geiger Kevin McCarthy, führender Republikaner im Repräsentantenhaus, sagt einen gefährlichen Satz. Und andere sagen noch gefährlichere. Am 9. November wählen die Amerikanerinnen und Amerikaner unter anderem das Haus und ein Drittel des Senats neu – danach könnte es für Kiew schwieriger werden.

Genau genommen ist es ein kleines Wunder, dass es jetzt erst geschieht. Dass sich die zerstrittenen Staaten von Amerika nicht schon früher auch in diesem Punkt entzweit haben. Nein, ein paar Monate lang herrschte in Washington ziemliche Einigkeit, wenn es um die Ukraine ging. Es war das eine Thema, bei dem es, anders in Deutschland, kaum zu politischem Streit kam.