von Raphael Geiger Die Amerikaner haben gewählt – und das Ergebnis ist noch nicht ganz klar. Was sich jetzt schon sagen lässt: Die Republikaner haben schlechter abgeschnitten als sie hofften. Den Demokraten könnte die Katastrophe erspart geblieben sein. Und in einem Golfressort in Florida, dem neuen Lieblingsstaat der Republikaner, wird in wenigen Tagen der Präsidentschaftswahlkampf beginnen.

Es ist Mitternacht an der Ostküste, die Amerikaner haben gewählt. Und es gibt, ja wirklich, ein paar Gründe zu Optimismus. Die rote Welle, also der große Sieg der Republikaner? Nicht überwältigend. Im Senat sieht es so aus, als könnten die Demokraten ihre knappe Mehrheit halten oder sogar ausbauen. Genauer werden wir das erst in den nächsten Stunden wissen. Oder, falls es in Georgia zur Stichwahl kommt, erst am 6. Dezember.