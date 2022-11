von Raphael Geiger Bei den Midterms tritt im Bundesstaat Pennsylvania der radikale Trump-Fanatiker und Verschwörungstheoretiker Doug Mastriano an. Selbst Parteifreunde halten ihn für rechtsextrem. Sollte er Gouverneur werden, würde es für Amerika ein fatales Signal abgeben: Das Radikale gewinnt. Über einen gefährlichen Mann.

Doug Mastriano ist ein Familienmensch. Als der Gouverneurskandidat der Republikaner in Pennsylvania auf die Bühne tritt, ist er nicht allein, er hat seine Ehefrau mitgebracht. Und nicht nur das, er lässt sie sogar zuerst sprechen. Rebecca Mastriano hat sich für ihren Auftritt, kein Witz, in eine amerikanische Flagge gehüllt.

Sie ruft: "Ich glaube an Frauenrechte!" Und nach einer Kunstpause: "An ihr Recht auf den zweiten Verfassungszusatz." Also auf eine Waffe. So klingt Feminismus in der Trump-Welt. Großer Jubel im Saal.