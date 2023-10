von Joachim Rienhardt Der Migrationsforscher Gerald Knaus war einer der Köpfe hinter dem EU-Türkei-Deal, der auch eine Rücknahme von Geflüchteten vorsah. Jetzt fordert er neue Abkommen auch mit anderen Ländern.

Ein paar Wochen ist es her, da hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Lampedusa verkündet: „Wir bestimmen, wer in die EU kommt und nicht kriminelle Schleuserbanden.“ Ist das nicht realitätsfern?

In diesem Jahr werden mehr Menschen aus Nordafrika nach Italien kommen als in jedem Jahr in den vergangenen Jahrzehnten. So gesehen ist ihre Aussage keine Beschreibung der Realität.

Kurz zuvor hatte von der Leyen in Tunesien einen Flüchtlingsdeal mit dem dortigen Präsidenten Kais Saied verkündet. Aber auch von dort kommen immer mehr Flüchtlinge. Warum funktioniert der Deal nicht?