Sehen Sie im Video: FBI findet Geheimdokumente im Haus von Ex-Vizepräsident Pence





Medienvertreter vor dem Haus des ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence, nachdem das FBI am Freitag das Anwesen nach Geheimdokumenten durchsucht hat. Laut Angaben der Bundesbehörde wurden Schriftstücke entdeckt, die entsprechend klassifiziert gewesen seien. Die "Washington Post" und CNN erklärten, dass die Aktion in Absprache mit Anwälten des ehemaligen Vizepräsidenten erfolgt sei.

In dem Haus in Carmel im US-Bundesstaat Indiana wurden bereits im Januar Unterlagen mit potenziellen Geheiminformationen gefunden. Diese seien versehentlich eingepackt worden, als Pence aus dem Amt geschieden sei, erklärte sein Rechtsanwalt. Pence und seine Frau waren während der Durchsuchung nicht im Haus.

Auch der Ex-Präsident Donald Trump hatte bereits wegen geheimer Dokumente in seinem Anwesen in Florida Besuch vom FBI. Ebenso der aktuelle US-Präsident Joe Biden. Sonderermittler des Justizministeriums untersuchen die Fälle.

Mehr