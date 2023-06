von Leonie Scheuble Ex-Vizepräsident Mike Pence will wieder ins Weiße Haus. Diesmal selbst als Nummer eins. Um seinen Ex-Chef Donald Trump zu schlagen, setzt er auf Angriff – und Gottes Hilfe.

Lange Zeit war Mike Pence die treue rechte Hand von Donald Trump. Nun will der frühere Vizepräsident die Rückkehr seines Ex-Chefs ins Weiße Haus mit aller Macht verhindern. Jemand wie Trump dürfe "nie wieder" Präsident werden, forderte er bei einer Wahlkampfrede in Iowa am Mittwoch und verkündete – an seinem 64. Geburtstag – seine eigene Bewerbung für das höchste Amt der USA.