Sehen Sie im Video: Mike Pence geht nicht in Quarantäne – trotz Kontakt mit infizierter Person.









US-Vizepräsident Mike Pence befindet sich nach dem Kontakt mit einer infizierten Person entgegen anderslautenden Berichten nicht in häuslicher Isolation. Dies teilte ein Sprecher des Weißen Hauses am späten Sonntagabend mit. Pence plane, am Montag seinen Pflichten regulär nachzugehen. Er sei täglich auf das Virus negativ gestestet worden und befolge den Rat der medizinischen Abteilung des Weißen Hauses. Donald Trump hatte zuvor erklärt, Pence' Sprecherin sei positiv auf das Virus getestet worden. Der US-Präsident sagte, er selbst habe keinen Kontakt zu der Sprecherin gehabt. Einen Tag zuvor wurde bekannt, dass Trumps persönlicher Diener ebenfalls positiv getestet worden ist. Die Regierung habe nicht vor, Pence und Präsident Donald Trump voneinander fernzuhalten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Sonntag. Sowohl Trump als auch Pence stehen in der Kritik, da sie trotz einer Empfehlung der US-Seuchenbehörde CDC keine Gesichtsmasken zum Schutz vor einer Ansteckung verwenden.