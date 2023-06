Mit Mike Pence ist ein weiteres politisches Schwergewicht in das Rennen um die US-Präsidentschaft eingestiegen. Der 64 Jahre alte ehemalige Vizepräsident der USA hat an seinem Geburtstag am Mittwoch in einem Wahlkampfvideo offiziell verkündet: "Heute gebe ich vor Gott und meiner Familie bekannt, dass ich für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidiere." Er glaube an das amerikanische Volk und habe Vertrauen, dass Gott noch nicht fertig mit Amerika sei, sagte der erzkonservative Politiker und evangelikale Christ. Die "besten Tage für die großartigste Nation der Welt liegen noch vor uns".

Mike Pence attackiert Donald Trump

Doch bevor Pence tatsächlich als Präsident kandidiert, muss er erst einmal die Vorwahlen der Republikaner gewinnen – und dabei seinen einstigen Chef Donald Trump aus dem Feld räumen. Diesen nahm er denn auch gleich ins Visier: "Niemand, der sich über die Verfassung stellt, sollte Präsident der Vereinigten Staaten werden", rief der Republikaner zum Wahlkampfauftakt seinen Anhängern im Bundesstaat Iowa zu. "Und niemand, der von einem anderen verlangt, sich über die Verfassung zu stellen, sollte je wieder Präsident der Vereinigten Staaten werden."

Trump habe am 06. Januar 2021, dem Tag der Kongress-Erstürmung, von ihm verlangt, sich zwischen ihm und der Verfassung zu entscheiden, erklärte Pence. "Die Wähler werden jetzt mit der gleichen Frage konfrontiert. Ich habe mich für die Verfassung entschieden und werde das auch immer tun." Der damalige Vize-Präsident hatte sich als Vorsitzender des Senats trotz Drucks von Trump und dessen Unterstützern geweigert, die Zertifizierung des Wahlsieges von Joe Biden zu stoppen.

Doch Trump ist nicht der einzige Konkurrent von Mike Pence bei den Vorwahlen der "Grand Old Party". In der Fotostrecke oben sehen Sie, welche Republikaner und welche Republikanerin noch für ihre Partei gegen den Amtierenden Präsidenten Joe Biden antreten wollen.