Auf die Frage nach einem reibungslosen Regierungswechsel gibt US-Außenminister Pompeo eine erstaunliche Antwort.Ein Journalist fragt Pompeo auf einer Pressekonferenz am 10.11.2020 in Washington D.C.: "Bereitet sich das Außenministerium derzeit auf die Zusammenarbeit mit dem Biden-Übergangsteam vor, und wenn nicht, ab wann behindert eine Verzögerung einen reibungslosen Übergang oder stellt sie ein Risiko für die nationale Sicherheit dar?"US-Außenminister Mike R. Pompeo antwortet: "Es wird einen reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung geben, okay? Wir sind bereit. Die Welt schaut zu, was vor sich geht. Wir werden alle Stimmen zählen. Wenn das abgeschlossen ist, werden die Wahlleute ausgewählt. Es gibt ein Vorgehen, das die Verfassung ziemlich klar festlegt. Die Welt sollte volles Vertrauen haben, dass der Übergang, der notwendig ist, um sicherzustellen, dass das Außenministerium heute funktionsfähig, heute erfolgreich und mit einem Präsidenten, der am 20. Januar im Amt ist, erfolgreich ist. Auch eine Minute Nachmittag wird ein Erfolg sein."