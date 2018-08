Mike Pompeo ist entschlossen - kommenden Dienstag sollen sie wieder in Kraft treten, die Iran-Sanktionen. Ab diesem Tag würden sie in Kraft treten und "durchgesetzt", so Pompeo am Sonntag auf der Rückreise von einer Konferenz in Singapur. Präsident Donald Trump hatte im Mai den Austritt der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und die Wiedereinsetzung der Sanktionen angekündigt.

Schrittweise Wiedereinführung der Sanktionen

Die Sanktionen sollen in zwei Schritten am 6. August und am 4. November in Kraft treten. Was sie im Detail umfassen, ist bisher unklar. Viele Iraner fürchten einen Absturz ihrer Landeswährung, wenn die Finanz- und Handelsbeschränkungen einsetzen.

Die Regierung in Washington wolle den Druck auf Teheran erhöhen, um " Irans bösartige Aktivitäten zurückzudrängen", sagte Pompeo. Die Iraner seien "unglücklich mit dem Versagen ihrer eigenen Führung, ihre wirtschaftlichen Versprechen einzulösen", nicht jedoch mit den USA, fügte der US-Außenminister hinzu.

Handel mit Iran wird bestraft - ausländische Unternehmen müssen bangen

Die Sanktionen richten sich auch gegen ausländische Firmen, die Geschäfte mit dem Iran machen. Die europäischen Vertragspartner des Atomabkommens von 2015 geben sich zwar entschlossen, an dem Vertrag festzuhalten, doch dürften sie ihre Unternehmen kaum vor den US-Sanktionen schützen können. Mehrere Konzerne, die in Folge des Abkommens in den Iran zurückgekehrt waren, haben bereits ihren Rückzug verkündet.