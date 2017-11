Schlechter Tag für den ehemaligen Profiboxer Mike Tyson. Ihm wurde am Donnerstag am Flughafen der chilenischen Hauptstadt Santiago die Einreise verweigert. Grund dafür seien seine Vorstrafen gewesen, sagte ein Behördensprecherin. Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister hatte unter anderem wegen Vergewaltigung im Gefängnis gesessen. In Chile wollte er demnach an einer Filmpreisverleihung teilnehmen. Daraus wurde nichts. Die Beamten setzten ihn direkt in einen Flieger zurück in die USA.