Bürgerrechtler in den USA haben dies schon lange gefordert. Ab Neujahr soll es soweit sein. Dann dürfen sich erstmals bekennende Transgender bei den US-Streitkräften bewerben. Dies gab ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag bekannt. Aus Kreisen des Justizministeriums verlautete dazu, die Regierung von Präsident Donald Trump werde im seit Monaten anhaltenden Streit über eine Zulassung das Oberste Gericht nicht anrufen. Man wolle einen unabhängigen Bericht zum Thema abwarten, der in den kommenden Wochen veröffentlicht werden dürfte. Damit gilt der von Verteidigungsminister James Mattis gesetzte Stichtag 1. Januar 2018 für die Annahme von Bewerbungen. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte ursprünglich die Zulassung ab dem 1. Juli 2017 angeordnet. Mattis verschob diese Frist um sechs Monate. Ende August ordnete Trump dann ein Verbot des Militärdienstes für Transgender an und begründete dies unter anderem mit hohen medizinischen Kosten. Während konservative Anhänger des Präsidenten den Schritt begrüßten, kritisierten Bürgerrechtler ihn.