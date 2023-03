Russen und Ukrainer hoffen bei Offensiven wie Boxer auf den "Lucky-Punch"

Oberst a.D. Ralph Thiele , Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft. Er war Kommandeur einer Flugabwehr-Raketengruppe, Stabschef am Nato Defence College, im Planungsstab des Verteidigungsministers und macht klare Ansagen:Zur aktuellen Lage, sagt Ralph Thiele: Wir haben hier zwei Boxer, die auf ihren Lucky Punch, also auf ihren glücklichen Schlag warten. Also, er rechnet tatsächlich noch mit Offensiven von beiden Seiten. Was die Ressourcen angeht, ist Thiele ziemlich sauer. Man habe letztes Jahr schon über Munitionsprobleme gesprochen und an der Situation hat sich wenig geändert, obwohl das absehbar war. "Das ist eine ganz gefährliche Situation, wie ich sie jetzt einschätze. Und die Versuchung wird natürlich sein, dann andere Waffensysteme noch einzuführen in den Krieg, für die man Munitionsbestände hat."Munitionsmangel auch für Deutschland gefährlichUnd auch für Deutschland ist es gefährlich. Die Lagerbestände in Sachen Munition sind leer. "Wir geben jetzt in einer wirklich bedrohlichen internationalen Situation jetzt alles weg, was wir haben. Das ist ja irgendwie wie Schwarzfahren eigentlich. Das ist im Grunde auch unverantwortlich." Thiele spricht sich für eine Stärkung der Bundeswehr aus. Aber da werden die 2% der deutschen Wirtschaftsleistung, wie von der Nato gerfordert, definitiv nicht reichen.Chinas Besuch in Moskau ist als Drohgebärde UND Chance zu bewerten. Denn China kann jetzt tatsächlich Einfluss auf Russland ausüben: "Vielleicht über einen Waffenstillstand in einen Frieden hineinzukommen, das ist de facto die einzige Chance, die im Augenblick da ist, weil was der Westen anstrebt: Am Ende des Tages so lange auf Russland einschlagen, bis Russland zusammenbricht, mag eine Blase, eine Illusion sein." Denn China braucht eigentlich Frieden: "China braucht die Welt zum Einkaufen und deswegen braucht China auch Ruhe an der Front."China im Ukraine-Krieg nutzenThiele ist also ganz klar der Meinung: Man sollte China jetzt nutzen! Eine Win-Win Situation für alle kreieren. Und Russland wäre sicherlich auch bereit China zuzuhören: "Russland war immer der Senior Partner, der technologisch Überlegene gegenüber China. Heute ist Russland Juniorpartner, abhängig von China." Westliche Sanktionen übersteht Russland, chinesische aber nicht.