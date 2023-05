von Stefan Schmitz Wann kommt die schon lange erwartete Offensive der Ukraine? Der Politologe und Militärexperte Christian Mölling deutet die aktuelle Lage.

Herr Mölling, wir haben alle die Bilder von der Drohne gesehen, die über dem Kreml abgeschossen wurde. Bald darauf zeigte ein Video einen Wutausbruch des russischen Söldnerchefs Jewgenij Prigoschin gegen die Militärführung in Moskau. Kann es sein, dass das Regime von Wladimir Putin langsam die Kontrolle verliert?

Nein. Das ist alles noch nichts, was dieses Regime zum Wanken bringt. Gefährlich für Putin wäre die Fähigkeit der Bevölkerung, einen Aufstand zu organisieren. Oder wenn sich die wesentlichen Akteure von ihm abwenden. Aber die sicherheitspolitischen Eliten in Moskau sehen keine Alternative zu Putin, die ihre Interessen wahrt. So weit sind die noch nicht. Auch Prigoschin hat bislang noch nie Putin selbst angegriffen.