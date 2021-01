Sehen Sie im Video: "Verräter, Verräter" – Trump-Fans beschimpfen Republikaner Mitt Romney in Flugzeug.









Passagiere eines Flugs von Salt Lake City nach Washington D.C. beschimpfen den republikanischen Abgeordneten Mitt Romney lautstark.





Dieses Video verbreitet sich derzeit rasant auf Twitter, wo es bereits mehr als 1,7 Millionen Mal angesehen wurde.





Weitere Videos, auf denen Mitt Romney von Trump-Fans vor dem Abflug am Flughafen belagert und beschimpft wird, werden ebenfalls millionenfach geklickt.









Der Grund für die verbalen Attacken auf den US-Senator:





Mitt Romney hatte zuvor angekündigt, dass er dafür stimmen wird, Joe Bidens Wahlsieg anzuerkennen.





Im formalen Nach-Wahl-Prozedere der USA steht noch die Zertifizierung der Wahlergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten im Kongress an.





Am Mittwoch (ab 19.00 Uhr MEZ) kommen beide Kongresskammern zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen, um die Stimmen aus den Bundesstaaten zu verlesen, zu zählen und das Endergebnis offiziell zu verkünden. Erst dann ist amtlich, wer die US-Wahl gewonnen hat.





Diverse republikanische Abgeordnete und Senatoren sollen eine Störaktion planen. Sie könnte die formalen Abläufe deutlich in die Länge ziehen.

Die Störaktion hat keine Aussicht darauf, etwas am Wahlausgang zu ändern. Beide Kongresskammern müssten einem Einspruch gegen ein Ergebnis aus den Bundesstaaten zustimmen, was angesichts der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus als ausgeschlossen gilt. Die Aktion dürfte die Abläufe aber immens stören und viel Aufmerksamkeit für Trumps unbelegte Betrugsbehauptungen schaffen. Parallel sind am Mittwoch Proteste von Trump-Anhängern in Washington geplant.

Unter Republikanern ist das Vorhaben höchst umstritten. Am Wochenende meldeten sich mehrere republikanische Senatoren mit scharfer Kritik an der geplanten Aktion zu Wort.





Mitt Romney, der als Trump-Kritiker gilt, sprach von einem „ungeheuerlichen Trick“, der die Demokratie gefährde.





Trumps Anhänger sehen das offenbar anders.

