Nach 14 Jahren ist die Zusammenarbeit beendet. Scharfmacher Tucker Carlson und der US-Sender Fox News gehen fortan getrennte Wege.

Er sorgte für hohe Einschaltquoten – und wegen seiner ultrakonservativen und von Verschwörungsmythen befeuerten Kommentierungen immer wieder für Empörung. Nun ist das Kapitel von Scharfmacher Tucker Carlson bei Fox News beendet – die letzte Sendung des 53-Jährigen wurde bereits ausgestrahlt. Über die Trennung informierte der US-Sender am Montag.

"Wir danken ihm für seine Dienste als Gastgeber und Mitwirkender bei unserem Sender-Netzwerk", schrieb das Unternehmen des Medienmoguls Rupert Murdoch in einer knappen Mitteilung. Gründe für die Trennung nannte der Sender nicht.

Fox News und Tucker Carlson trennen sich – angeblich einvernehmlich

Das angeblich einvernehmliche Aus erfolgte wenige Tage, nachdem Fox News sich außergerichtlich zur Zahlung von umgerechnet rund 715 Millionen Euro an eine Wahlmaschinenfirma verpflichtet hat. Der Sender hatte Lügen über vermeintliche Manipulationen der Wahlcomputer bei der Präsidentschaftswahl 2020 verbreitet und damit bewusst Falschnachrichten von Ex-US-Präsident Donald Trump und dessen Anwälten übernommen.

Zuvor war bekannt geworden, dass einige Moderatorinnen und Moderatoren von Fox News vorsätzlich Falschmeldungen zugunsten des republikanischen Lagers in die Welt gesetzt hatten. Auch Tucker Carlson hatte Trump immer wieder öffentlich in seinen Sendungen unterstützt, ihn aber hinter den Kulissen angeblich "gehasst", wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

Carlson gehörte für Fox News zu den großen Quotenbringern des Abendprogramms. In seinen Sendungen wetterte er regelmäßig unter anderem gegen Homosexuelle, migrierte Menschen und verbreitete Verschwörungserzählungen, etwa über einen geplanten Bevölkerungsaustausch oder zum Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021. Die "New York Times" schrieb einst, Carlson habe die "möglicherweise rassistischste Show in der Geschichte des Fernsehens" geschaffen. Seine letzte Fox-News-Sendung lief am vergangenen Freitag.

Quelle: Fox News, "New York Times", Nachrichtenagentur DPA