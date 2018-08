O-Ton Donald Trump:

„Mollie Tibbets, eine unglaubliche junge Frau, ist nun dauerhaft von ihrer Familie getrennt. Eine Person ist illegal von Mexiko aus gekommen und hat sie getötet.“





Donald Trump ist im Angriffsmodus. Er nutzt den Mord an der 20-jährigen Amerikanerin Mollie Tibbets durch einen offenbar illegalen Einwanderer für seine politische Agenda. Trumps Ziel: Unterstützung für die viel beschworene Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen.





Mehrere Videos auf Youtube und Twitter zeigen den US-Präsidenten als patriotischen Kämpfer für das amerikanische Volk. Dabei setzen Trump und sein Team auf Emotionalität. Das auf dem Youtube-Kanal des Weißen Hauses veröffentlichte Video trägt den Titel: "Die Familie von Mollie Tibbets wurde für immer getrennt. Sie sind nicht alleine."





"Wir wurden für immer getrennt. Nicht nur für eine Woche oder einen Monat."





"Er wurde von einem illegalen Einwanderer auf den Kopf geschlagen."





"Ein bekanntes Gangmitglied kam von hinten und hat die Waffe abgefeuert und meinen Sohn am Arm getroffen."





"Sie fuhren zu einem Feld, wo sie meinen Sohn Josh mit Benzin anzündeten."





"Dieser Mann hätte nicht hier sein dürfen."





Meine Trennung ist für immer.





Das Video spielt auf Trumps höchst umstrittene Einwanderungspolitik an, bei der Kinder von illegalen Einwanderern von ihren Eltern getrennt wurden.





Die Botschaft, die Trump verbreitet, ist klar: Illegale Einwanderer töten unschuldige Amerikaner.





O-Ton Donald Trump:

"Wir haben enorm viel Kriminalität, die versucht über die Grenze zu gelangen. Wir haben die schlimmsten Gesetze auf der ganzen Welt. Niemand hat solche Gesetze wie die USA. Die Gesetze sind einfach erbärmlich. Wir brauchen schärfere Einwanderungsgesetze, wir brauchen neue Grenzgesetze. Die Demokraten werden das nie machen. Und die Mauer wird gebaut. Aber wir brauchen auch die Finanzierung für dieses Jahr, um die Mauer zu bauen. Also, an die Familie von Mollie Tibbets, alles was ich sagen kann, ist: Gott segne Euch."