Rauswurf durch die republikanische Mehrheit: Die Demokratin Zooey Zephyr darf für den Rest der Sitzungsperiode 2023 nicht mehr ins Repräsentantenhaus in Montana

Die Demokratin Zooey Zephyr darf im US-Bundesstaat Montana nicht mehr an den Parlamentssitzungen teilnehmen. Die Republikaner werfen ihr vor, sie habe in der Debatte um transgeschlechtliche Jugendliche gegen die guten Sitten verstoßen.

Die mehrheitlich republikanischen Abgeordneten im US-Bundesstaat Montana haben das einzige transgeschlechtliche Mitglied von Sitzungen des Abgeordnetenhauses ausgeschlossen. Die Demokratin Zooey Zephyr darf zwar weiterhin abstimmen, aber bis zum Ende der Sitzungsperiode am 5. Mai nicht mehr persönlich, sondern nur noch online an den Sitzungen der Kammer teilnehmen, entschieden die Abgeordneten. Die 68 republikanischen Abgeordneten stimmten am Mittwoch für den Ausschluss Zephyrs, die 32 Demokraten dagegen. Zuvor war ihr bereits untersagt worden, im Parlament das Wort zu ergreifen.

Zephyr hatte während einer Debatte über ein gesetzliches Verbot von geschlechtsangleichenden Hormontherapien und chirurgischen Eingriffen bei transgeschlechtlichen Minderjährigen gesagt, die Befürworter eines solchen Verbots hätten "Blut an ihren Händen". Sie bezog sich damit auf Studien, die belegten, dass derartige Therapien das Selbstmordrisiko bei transgeschlechtlichen Jugendlichen verringere. Mit der Aussage habe sie gegen die guten Sitten der Parlamentskammer verstoßen, so der Vorwurf, der zu ihrem Ausschluss führte.

In einer trotzigen Rede vor ihrem Rauswurf hatte Zephyr eine Entschuldigung zum wiederholten Male abgelehnt. "Wenn Sie Anstand benutzen, um Leute zum Schweigen zu bringen, die Sie zur Rechenschaft ziehen, dann benutzen Sie Anstand einfach nur als Mittel der Unterdrückung", sagte sie. Die Abgeordnete argumentierte, sie habe mit ihrer Äußerung nicht übertrieben, und verwies auf den versuchten Suizid einer Transperson während einer Debatte zur Beschneidung von Rechten Transsexueller im Repräsentantenhaus von Montana.

Nach ihrem Ausschluss erklärte sie im US-Sender CNN: "Wir haben noch anderthalb Wochen der Sitzungsperiode, und wir werden wichtige Themen behandeln – Wohnungsbaugesetze, den Bundesstaatshaushalt – und bei jedem Gesetzentwurf, der für den Rest dieser Sitzungsperiode vorgelegt wird, wird es 11.000 Montanaer geben, deren Vertreter fehlt, deren Stimmen bei diesen Gesetzentwürfen nicht gehört werden können."

Bürgerrechtler kritisieren "Autoritarismus" in Montana

Das von der demokratischen Politikerin kritisierte und von den Abgeordneten schließlich verabschiedete Gesetz sieht vor, Trans-Jugendlichen in dem konservativ regierten Bundesstaat Hormontherapien und chirurgische Eingriffe zur Geschlechtsangleichung zu verbieten. Die Bürgerrechtsorganisation ACLU kritisierte Zephyrs Verbannung aus der Parlamentskammer und bezeichnete das Vorgehen als "Autoritarismus".

Zephyrs Ausschluss ist die jüngste Eskalation im Kampf von US-Konservativen gegen die Rechte queerer Menschen in den USA. In mehr als einem Dutzend von Republikanern regierten US-Bundesstaaten sind geschlechtsangleichende Therapien für Jugendliche inzwischen ganz oder teilweise verboten. Viele dieser Verbote wurden erst in den vergangenen Monaten erlassen. Experten und die Demokraten von US-Präsident Joe Biden verurteilen die Gesetzesverschärfungen als transgenderfeindlich und warnen vor den Folgen für die Betroffenen, die häufig mit psychischen Problemen zu kämpfen haben.

Das Vorgehen der Republikaner verdeutlicht die sich vertiefenden Gräben zwischen konservativen und progressiven Kräften in den USA. Die Debatte um die Rechte queerer Menschen ist einer der Kristallisationspunkte dieser Auseinandersetzung.