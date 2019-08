Der Verdächtige erschien am Montag in Oslo zur Anhörung vor Gericht: Philip M. soll der Mann sein, der am Samstag in einer Moschee in Norwegen auf Menschen geschossen hat. Und ihm wird vorgeworfen, zuvor seine Stiefschwester getötet zu haben. Sein Rechtsbeistand ließ verlauten, Philip M. gestehe keinerlei Art von Straftat ein. Der verdächtige 21-Jährige hat laut Polizei vor der Tat rechtsextreme und ausländerfeindliche Ansichten geäußert. Er könne zunächst bis zu vier Wochen in Untersuchungshaft bleiben. Dass der Verdächtige verwundet vor den Kameras erschien und keinen noch größeren Schaden anrichten konnte, dürfte daran liegen, dass er am Samstag bei seinem Eindringen in das Islamische Zentrum "Al-Noor" am Rande Oslos gleich von einem 65-jährigen Gläubigen überwältigt wurde. Dieser Mann heißt Mohammad Rafiq, hier mit der weißen Kopfbedeckung, und war nach eigenen Angaben früher in Pakistan Luftwaffenoffizier, bevor er nach Norwegen kam und dort mittlerweile im Ruhestand ist. Gemeinsam mit einem Übersetzer sagte der Mann am Sonntag: O-Ton: "Der Eindringling begann, auf zwei Männer zu schießen, die in der Moschee gerade beteten. Dann habe ich ihn mir gegriffen." O-Ton: " Also der Bewaffnete kam nicht durch die Haupttür, sondern durch den Nebeneingang. Doch der ist aus Glas. Dann begann er auf die beiden Betenden zu schießen, doch Rafiq gelang ist, auf ihn zu springen. O-Ton: "Dann konnte ich die Pistole ergreifen, und ich warf die Waffen weg." O-Ton: "Ja, er warf ihn so zur Seite, und die Waffen fielen dadurch weg von dem Bewaffneten." Mohammad Rafiq sagt, dann habe er gemeinsam mit anderen Betenden den Verdächtigen unter Kontrolle gehalten, bis die Polizei eintraf. Die Sichheitsbehörden sagen, sie ermitteln in dem Falle wegen Terrorverdachtes. Dem Verdächtigen steht im Falle eines Schuldspruches eine Haft-Strafe von bis zu 21 Jahren bevor.