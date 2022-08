Ermittler am Unfallort: Bei einem mutmaßlichen Mordanschlag in der Nähe von Moskau ist die Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin getötet worden

In Moskau ist die Tochter des rechten Ideologen Alexander Dugin bei einem Anschlag getötet worden. Daria Dugina saß am Steuer eines Autos, als es auf einer Autobahn explodiert und in Flammen aufgegangen war.

Bei einem mutmaßlichen Mordanschlag in der Nähe von Moskau ist nach Angaben russischer Ermittler die Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin getötet worden. "Die Identität der Toten ist geklärt – es ist die Journalistin und Politologin Darja Dugina", teilte das nationale Ermittlungskomitee am Sonntag in Moskau mit. Die 29-Jährige galt als glühende Verfechterin des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Sie stand nach Berichten Moskauer Medien auf der Sanktionsliste Großbritanniens wegen der Verbreitung von Propaganda und Falschnachrichten über die von Kremlchef Wladimir Putin am 24. Februar befohlene Invasion.

Duginas Auto explodierte nach Angaben der Ermittler am Samstagabend während der Fahrt in einer Vorstadtsiedlung im Moskauer Gebiet. Die Ermittler veröffentlichten ein Video von der Arbeit der Experten vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen war demnach an dem Fahrzeug ein Sprengsatz montiert, der detonierte. In sozialen Netzwerken gab es Videos von dem brennenden Fahrzeug. Es werde in verschiedene Richtungen ermittelt, hieß es in der Mitteilung der Ermittler. Sie ließ offen, ob der Mordanschlag dem Vater Duginas gegolten haben könnte.

Der Vater der Getöteten, der radikale Autor Dugin, wird von westlichen Medien immer wieder als Einflüsterer oder sogar als "Gehirn" des russischen Präsidenten Putin sowie als Ideengeber auch für den Angriff auf die Ukraine bezeichnet. Doch im Gegensatz zu dieser Darstellung, greift Dugin vielmehr Vorstellungen und Ideen, die seit langem die russische Gesellschaft prägen auf und arbeitet daran, sie auch im Ausland populär zu machen. In einem Interview von 2014 gab er selbst zu, Putin niemals persönlich begegnet zu sein. Auch seine Entlassung von der renommierten Lomonossow-Universität spricht für eine fehlende Schirmherrschaft seitens der russischen Behörden.

Der finnische Wissenschaftler Jussi Backman schrieb in einer Arbeit über Dugin, dass seine Ideen zweifellos mit den Gedanken der modernen russischen politischen Elite in Einklang stehen, aber aus der Sicht der Regierung sei er maximal einer der inoffiziellen ideologischen Attachés, während seine Vergangenheit ebenso wie die Komplexität seiner theoretischen Konstruktionen, für den Kreml eher eine Bürde seien.

War das Ziel des Anschlags in Moskau Dugin selbst?

Nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax hatten Dugin und seine Tochter am Samstag gemeinsam das patriotische Festival "Tradition" besucht, das von einer Stiftung des Präsidenten unterstützt wird. "Es war geplant, dass Vater und Tochter das Festival gemeinsam verlassen, Darja fuhr aber allein in dem Fahrzeug", so Interfax.

Unter russischen Nationalisten und prorussischen Kräften in der Ukraine löste der Anschlag Entsetzen aus. "Die Terroristen des ukrainischen Regimes haben versucht, Alexander Dugin zu liquidieren und haben seine Tochter in die Luft gesprengt... im Auto", schrieb der Anführer der Separatistenhochburg Donezk, Denis Puschilin, im Nachrichtenkanal Telegram. Darja bleibe in Erinnerung – als "echtes russisches Mädchen". Einzelne Kommentatoren in der Ukraine bezweifelten, dass Kräfte des von Russland angegriffenen Landes derzeit in der Lage sind, ein solches Attentat auszuführen.