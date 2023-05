Rauch steigt aus Gebäuden in Bachmut auf

Zwei hochrangige russische Kommandeure bei Gefechten in der Ostukraine getötet

Kämpfe um Bachmut Zwei hochrangige russische Kommandeure bei Gefechten in der Ostukraine getötet

Über Verluste schweigt Moskau für gewöhnlich. Jetzt hat das Verteidigungsministerium aber den Tod zweier Kommandeure in der Ostukraine gemeldet. Nicht aber ohne auch auf Erfolge zu verweisen.

Das russische Verteidigungsministerium hat in einem seltenen Schritt den Tod von zwei hochrangigen russischen Militärkommandeuren bei Kämpfen in der Ostukraine gemeldet. Bei den Toten handele es sich um den Kommandeur der 4. motorisierten Gewehr-Brigade, Wjatscheslaw Makarow, und den stellvertretenden Kommandeur des Armeekorps für militärisch-politische Arbeit, Jewgeni Browko, erklärte ein Ministeriumssprecher am Sonntag. Beide Kommandeure seien getötet worden, als russische Truppen ukrainische Angriffe zurückgeschlagen hätten.

Das russische Verteidigungsministerium äußert sich nur sehr selten zu Verlusten auf russischer Seite bei der seit fast 15 Monaten andauernden Militäroffensive im Nachbarland.

Das Ministerium berichtete am Sonntag von anhaltenden Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut. Ukrainische Truppen hätten "massive Versuche" unternommen, die russischen Verteidigungslinien nördlich und südlich von Bachmut zu durchbrechen. Alle ukrainischen Angriffe seien jedoch zurückgeschlagen worden.

Russland meldet erfolgreiche Angriffe auf ukrainische Stellungen

Das Ministerium erklärte zudem, bei russischen Luftangriffen auf die westukrainische Stadt Ternopil und den Ort Petropawliwka im Zentrum der Ukraine seien Lager mit vom Westen gelieferten Waffen sowie ukrainische Armeestellungen getroffen worden. Russland habe Angriffe mit "hochpräzisen Langstreckenwaffen" auf Stellungen der ukrainischen Armee sowie auf Lager "mit von westlichen Staaten erhaltener Munition, Waffen und Militärausrüstung" ausgeführt. "Alle Ziele wurden getroffen", hieß es weiter.

Die russischen Angriffe erfolgten während des Auftritts des ukrainischen Duos Tvorchi beim European Song Contest am Samstagabend. "Unsere Heimatstadt wurde bombardiert, während wir auf der ESC-Bühne über unsere stählernen Herzen, Unbeugsamkeit und unseren Willen gesungen haben", schrieben die beiden Musiker im Internet. Sie widmeten ihren Auftritt "allen Städten der Ukraine, die tagtäglich beschossen werden".