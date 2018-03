RÜDIGER VON FRITSCH, BOTSCHAFTER DEUTSCHLANDS IN RUSSLAND "Ich habe die Gelegenheit dieses Gespräches heute genutzt, um zweierlei zu unterstreichen. Erstens: Es bleibt Deutschlands Interesse, ein gutes Verhältnis mit Russland zu haben, ein Interesse, dass die Menschen in Deutschland und die Menschen in Russland sich verstehen. Zum anderen: Angesichts der schlimmen Vorfälle von Salisbury ist es an der russischen Regierung, alles zu unternehmen, Klarheit und Transparenz zu schaffen und berechtigte offene Fragen zu beantworten. Vielen Dank."