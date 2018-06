Gewaltige Menschenmengen am Donnerstag in Izmir. Denn hier spricht einer von Erdogan schärfsten Verfolgern. Muharrem Ince von der CHP ist ein 54-jähriger Physiklehrer. In seiner Wahlkampfrede vor Hunderttausenden Anhängern bezeichnete er Erdogan nach 16 Jahren an der Macht als mittlerweile müden und arroganten Mann, der auf die Menschen herabschaue. Es herrscht Endspurt im Wahlkampf. Denn die Türkei steht an diesem Sonntag vor einer spannenden Richtungswahl, bei der es um mehr als um einen neuen Präsidenten und um ein neues Parlament geht. Wesentliche Teile der von Präsident Erdogan durchgesetzten Verfassungsreform sollen zeitgleich mit der Wahl in Kraft treten. Dadurch bekommt der Präsident einen enormen Machtzuwachs, während das Parlament Zuständigkeiten an das Staatsoberhaupt abgibt. Allerdings kann sich Erdogan - anders als noch vor Monaten - nicht mehr ganz sicher sein, im Amt bestätigt zu werden. Vor allem die Opposition befürchtet daher, dass die regierende AKP von Präsident Erdogan die Wahlen manipulieren könnte, falls ihr Sieg in Gefahr gerät.