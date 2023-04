von Jan Christoph Wiechmann Wird künstliche Intelligenz uns die Jobs wegnehmen? Werden Computer gar bald schlauer sein als wir Menschen? Elon Musk und andere haben eine sechsmonatiges Moratorium bei der KI-Entwicklung gefordert. Das ist der Hintergrund.

Wenn Elon Musk einen Aufruf unterschreibt, ist erstmal Skepsis angebracht. Zu sehr hat der Tech-Milliardär nur seine eigenen Interessen im Blick und nicht die der Allgemeinheit. Zu sehr liebt er große Auftritte und Provokationen. Zu sehr kritisiert er stets den Eingriff des Staates und fordert unternehmerische Freiheiten.

Elon Musk hat einen Brief des Instituts Future of Life unterschrieben, der eine sechsmonatige Pause bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz fordert. Die Risiken der Technologie seien zu groß, das Tempo zu schnell, die Politik müsse ein Moratorium durchsetzen, wenn sich Unternehmen nicht an den Stopp halten.