Die Frage, wie reich Donald Trump tatsächlich ist, kann kaum jemand zufriedenstellend beantworten. Es gab Zeiten, Mitte der 90er, da betrug sein zu versteuerndes Einkommen keine 10.000 Dollar im Monat. 15 Jahre später, während des letzten US-Wahlkampfs, will er zehn Milliarden Dollar besessen haben. Das war jedenfalls eine Summe, mit er selbst hausieren ging. Seine Steuererklärung hätte Anhaltspunkte liefern können, doch anders als die anderen Präsidentschaftskandidaten hat sich Trump geweigert, seine Finanzen offenzulegen. Bis heute. Nun entscheidet der Oberste Gerichtshof darüber, ob das rechtens ist und/oder war.

Mehrere Trump-Verfahren am Obersten Gerichtshof

Dem Supreme Court liegen dabei mehrere Verfahren vor: So fordert der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance unter anderem Einsicht in die Steuererklärungen des Präsidenten ab dem Jahr 2011. Grund für die Neugier sind Ermittlungen um die angebliche Schweigegeldzahlung von Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Der US-Präsident hatte indirekt eingeräumt, ihr 130.000 Dollar gezahlt zu haben, die juristisch brisante Frage dahinter aber lautet: Hätte das Geld als Wahlkampfausgabe deklariert werden müssen? Sollte die Antwort Ja lauten, wäre es ein Verstoß gegen die entsprechenden Vorschriften.

Neben der Frage, ob Staatsanwalt Vance Zugriff auf die Steuererklärungen bekommt, müssen die obersten Richter auch die Frage klären, ob das gleiche Recht für die Kongressausschüsse gilt. Einige Abgeordnete wollen Einsicht Trump-Papiere der Deutschen Bank, der Bank Capital One und der Buchhaltungsfirma Mazars. Vor allem mit den Frankfurtern verbindet den US-Präsident eine langjährige Geschäftsbeziehung. Unter anderem soll das Geldhaus ihm zwei Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von zwanzig Jahren geliehen haben. Der US-Kongress will die Finanzunterlagen nach möglichen Interessenskonflikten durchsuchen. Konkret geht es darum, ob mögliche Verbindungen nach Russland Trump erpressbar machen können.

Donald Trump hat gegen Herausgabe geklagt

Der Präsident selbst hatte im vergangenen Dezember gegen die Herausgabe dieser Bankpapiere an die Kongressausschüsse geklagt. Den bisherigen Gerichtsbeschlüssen zufolge, muss Trump seine Finanzen offenlegen, doch alle Urteile hat der frühere Immobilien-Mogul angefochten. Seine Anwälte argumentierten, als Präsident genieße Trump umfassende Immunität - und schalteten den Supreme Court ein.

Am Obersten Gericht haben konservativ eingestellte Richter die Mehrheit, zwei von ihnen wurden durch den aktuellen Amtsinhaber in das Amt berufen. Ob sie auch in seinem Sinne entscheiden, ist allerdings offen. In den letzten Wochen gab es immer wieder Urteile, die nicht in Donald Trumps Interesse lagen. Doch auch wenn die Juristen der geforderten Offenlegung seiner Finanzen zustimmen sollten, ist fraglich, ob die Öffentlichkeit erfahren wird, wie wohlhabend der mächtigste Mann der Welt tatsächlich ist.

Laut der für diese Fälle einschlägigen "Forbes"-Liste rangiert der US-Präsident mit einem Vermögen von 2,1 Milliarden US-Dollar auf Platz 1001 aller Milliardäre weltweit. Zu seinem Besitz zählt "Forbes" unter anderem ein halbes Dutzend Gebäude in Midtown, New York City, eine Reihe von Golfplätzen auf der ganzen Welt. Auch wenn die Summe immer noch sehr viel Geld ist, war die Präsidentschaft nicht gut fürs Geschäft. Im Wahljahr 2016 besaß er mit 4,5 Milliarden noch doppelt so viel Vermögen.

Auch wenn der Milliardär selbst geizig mit Auskünften über seine Verhältnisse ist, veröffentlicht die US-Ethikbehörde regelmäßig die Einnahmen von Regierungsmitgliedern. So hatte er 2018 434 Millionen US-Dollar verdient, das waren 16 Millionen Dollar weniger als im Jahr zuvor. Auf sein knapp 400.000 US-Dollar Präsidentsalär soll er dabei aber verzichten. Regelmäßig aber gibt es Kritik an seinen Golfwochenenden, die aufgrund vom aufwändigen Transport und den Sicherheitsmaßnahmen exorbitante Kosten verursachen, für die der Steuerzahler aufkommen muss.

Trump, der Unternehmer und Pleitier

In der Vergangenheit waren zudem immer Zweifel an den Vermögensangaben Trumps aufgekommen. Er selbst verkauft sich zwar als Selfmademan, hatte aber von seinem Vater bis zu 300 Millionen Dollar geerbt. Seine Baufirmen wurden unzählige Male verklagt, weil sie sich weigerten, die Rechnungen der Zulieferer zu begleichen. In den 90er Jahren gingen zahllose Unternehmen, die Trump gegründet oder gekauft hatte, Pleite, darunter eine Fluggesellschaft und die Spielcasino in Atlantic City. Schlagzeilen machte auch seine "Trump University", die wegen Betrugs Schadenersatz an ihre Kunden zahlen musste oder der vermutete Missbrauch von Spenden, die an die gemeinnützige "Donald J. Trump Foundation" gegangen waren.

Donald Trump selbst hat in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass wer seine Nase in seine Finanzen stecke, "eine rote Linie überschreitet".

Quellen: Forbes, DPA, AFP, Handelsblatt