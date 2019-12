Seit Wochen laufen die Anhörungen im von den US-Demokraten angestrengten Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Jetzt hat der Rechtsausschuss des Repräsentantenhauses formelle Anklagepunkte gegen Trump formuliert: Sie lauten Amtsmissbrauch und Behinderung der Ermittlungsarbeit des Kongresses. Trump habe die US-Verfassung gefährdet und die nationale Sicherheit aufs Spiel gesetzt, sagte der Komiteevorsitzende Jerrold Nadler. Zudem untergrabe er die Integrität der Präsidentenwahl 2020. Es müsse ganz deutlich sein, dass niemand - auch nicht der Präsident - über dem Gesetz stehe. "Wir haben uns diesen Schritt nicht leicht gemacht. Aber wir haben den Eid geleistet, unsere Verfassung zu verteidigen. Und anders als Präsident Trump haben wir verstanden, dass es unsere wichtigste Pflicht ist, die Verfassung und die Interessen der amerikanischen Bürger zu beschützen. Deshalb müssen wir diesen ernsten Schritt heute machen." Sollte der Ausschuss die Anklagepunkte wie erwartet noch kommende Woche zur Abstimmung im Plenum stellen, wird damit gerechnet, dass die Abgeordneten grünes Licht geben, da die Kammer von den Demokraten beherrscht wird. Sie würden dann die Bühne bereiten für einen dramatischen Prozess im Senat. Dort allerdings haben Trumps Republikaner die Mehrheit - und diese halten bislang zu ihrem Präsidenten. Eine Amtsenthebung gilt somit weiterhin als unwahrscheinlich. Trump hat das Vorgehen der Demokraten als Hexenjagd gebrandmarkt und die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Am Dienstag schrieb er auf Twitter, es sei "politischer Wahnsinn", einen Präsidenten seines Amtes zu entheben, wenn die Wirtschaft eines Landes so stark sei und dieser nichts falsch gemacht habe. Auslöser ist ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli. Darin versucht er Selenskyj zu Ermittlungen gegen Ex-Vizepräsident Joe Biden und dessen Sohn Hunter wegen angeblicher Verwicklung in Korruption zu bewegen.