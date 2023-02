Nach der Entdeckung des mutmaßlich chinesischen Spionage-Ballons wurden drei Flughäfen in South und North Carolina geschlossen. Jetzt wurde das Flugobjekt von US-Behörden abgeschossen.

Das US-Militär hat den mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballon über dem Atlantik abgeschossen. Das berichtet unter anderem der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf einen US-Beamten. Auf Fernsehbildern und Augenzeugenvideos war zu sehen, wie ein weißer Ballon abgeschossen wurde. Auch ein Reuters-Fotograf berichtete davon. Der Ballon wurde von Kampfflugzeugen der Air Force abgeschossen, berichtet die Nachrichtenagentur AP. In den US-Hoheitsgewässern läuft derzeit eine Operation, um die Trümmer zu bergen.

Kurz zuvor hatten US-Behörden drei Flughäfen im Osten des Landes vorübergehend geschlossen. "Um das Verteidigungsministerium bei einer nationalen Sicherheitsmaßnahme zu unterstützen", seien die An- und Abflüge an drei Flughäfen in den Bundesstaaten South und North Carolina unterbrochen worden, teilte die Luftfahrtbehörde am Samstag mit. Den Befehl, den Ballon abzuschießen, habe Präsident Joe Biden erteilt. Laut dem Beamten habe die Militärführung den Plan unterstützt.

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden auf Nachfrage von Journalisten zu dem Ballon gesagt: "Wir werden uns darum kümmern." Nähere Angaben machte der US-Präsident nicht. Laut Luftfahrtbehörde handelt es sich um die vorübergehend geschlossenen Flughäfen Wilmington, Myrtle Beach und Charleston.

Fernsehaufnahmen zeigten eien kleine Explosion, gefolgt von dem Abstieg des Ballons in Richtung Atlantik. In der Nähe flogen US-Militärjets. Zudem wurden Schiffe bei der Bergungsoperation eingesetzt. Diese sei so geplant, um möglichst viele Trümmer bergen zu können, bevor sie im Ozean versinken. Das Pentagon hatte zuvor geschätzt, dass jedes Trümmerfeld beträchtlich sein könnte.

Der Überflug des Ballons von der Größe dreier Busse war am Donnerstag publik geworden. "Ziel des Ballons ist ganz klar Spionage und sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte", sagte ein Pentagon-Vertreter. In der Region befinden sich unter anderem Luftwaffen-Stützpunkte und unterirdische Atomraketen-Standorte.

China beteuert, es handele sich um einen "zivilen" Ballon insbesondere für "meteorologische Zwecke", der versehentlich in den US-Luftraum geflogen sei.

Quellen: AP, CNN, mit Material von AFP und DPA