Der 24-jährige Paing Takhon hatte seine Reichweite in den sozialen Netzwerken genutzt, um auf den brutalen Militärcoup in seinem Heimatland aufmerksam zu machen. Am Donnerstagmorgen nahmen Vertreter des Regimes ihn fest.

Egal ob im schicken Anzug, oben ohne oder in einer buddhistischen Mönchskutte: Der 24-jährige Paing Takhon macht immer eine gute Figur. Das Männermodel aus Myanmar lief 2014 seine erste Laufsteg-Show, ist seither gefragtes Fotomodel und machte auch bereits Ausflüge in die Schauspielerei oder den Gesang. Besonders in seiner Heimat Myanmar und im benachbarten Thailand ist er ein umschwärmter Star.

Doch nun wurde der junge Mann, der derzeit neben dem Job im Showgeschäft an der Fern-Uni von Yangon Psychologie studiert, festgenommen. Der Grund: Offenbar hatte er sich mit den Menschen solidarisiert, die gegen den blutigen Umsturz des Militärregimes in Myanmar protestieren. Seit dem 1. Februar kamen bei den Unruhen mehr als 600 Zivilisten ums Leben. Auf einem Instagram-Bild macht er das Zeichen, mit dem sich diejenigen, die den Militärcoup nicht gutheißen, zu erkennen geben: Zeige-, Mittel- und Ringfinger nach oben gereckt – das "Drei-Finger-Salut".

Beliebtes Männermodel wurde festgenommen

Schon kurz nach dem gewaltsamen Coup des Militärregimes in Myanmar positionierte Takhon sich klar. Er trug rote Kleidung, um gegen den Umsturz zu protestieren und nutzte seine große Fanbase in den sozialen Netzwerken, um auf die Gewalt in seinem Heimatland aufmerksam zu machen. Das stuften die Anführer des neuen Regimes offenbar als hochgefährlich ein: Am Donnerstag, um fünf Uhr morgens, holten Mitglieder des Militärs den jungen Mann aus dem Haus seiner Mutter, wo er derzeit wohnte, und nahmen ihn fest.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Paing Takhons Instagram- und Facebook-Accounts wurde inzwischen deaktiviert, Fans sind in großer Sorge und nutzen jetzt ihrerseits die sozialen Medien, um die sofortige Freilassung des Models zu fordern. Offenbar wurden zeitgleich mit Takhon auch andere regimekritische Prominente in Myanmar verhaftet. Bisher ist zum Verbleib und Zustand des Mannes nichts bekannt.

Quelle: BBC