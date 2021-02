Sehen Sie im Video: Polizei in Myanmar geht gewaltsam gegen Demokratie-Bewegung vor.Der Widerstand gegen die Militärregierung in Myanmar geht ungeachtet des gewaltsamen Vorgehens der Streitkräfte gegen die Demonstranten weiter. In der Hauptstadt Naypyitaw folgten neben Ärzten, Lehrern und Bahnarbeitern am Mittwoch auch Hunderte von Regierungsangestellten der Bewegung des zivilen Ungehorsams. Die Polizei hatte am Dienstag versucht, die Proteste mit Gewalt aufzulösen. Beim Einsatz der Wasserwerfer gab es mehrere Verletzte. Außerdem schoss die Polizei mit scharfer Munition. Eine Frau, die am Rande einer Demonstration stand, wurde dabei schwer verletzt. Vertreter der Demokratiebewegung zeigten sich trotzdem unbeirrt. O-TON HTET SHAR KO, BÜRGER IN RANGON: "Unsere Schwester wurde gestern von scharfer Munition getroffen, sie schwebt in Lebensgefahr. Das Militär geht nun brutal gegen uns vor. Aber wir, die jungen Menschen, warden den Protest der verschiedenen Gruppen friedlich anführen. Wir werden weiter gegen das Regime kämpfen, getreu dem Motto: Die Militärdiktatur muss scheitern." Die Forderungen der Demonstranten gehen jetzt über die Umkehr des Putsches hinaus. Sie streben nun die Abschaffung der Verfassung von 2008 an, die unter der Aufsicht des Militärs ausgearbeitet wurde. Demnach hat das Militär ein Vetorecht im Parlament und stellt mehrere Ministerien.