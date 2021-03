Sehen Sie im Video: In Myanmar werden bei Demonstrationen gegen den Militärputsch mindestens 50 Menschen getötet.









In Myanmar sind bei erneuten Protesten Augenzeugen und Medienberichten zufolge Dutzende Menschen getötet worden. Handyvideos zeigen Demonstranten, die Verletze aus der Schusslinie tragen. Trotz der drohenden Gefahr von Kopfschüssen durch Sicherheitskräfte gingen vielerorts wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen, um gegen den Putsch vom 1. Februar zu demonstrieren. Seitdem gibt es fast täglich Proteste gegen die Machtübernahme. Tags zuvor hatte es im staatlichen Fernsehen eine Drohung gegen die Demonstranten gegeben. "Sie sollten lernen, dass man Gefahr läuft, in den Kopf und den Rücken geschossen zu werden", hieß es über den Sender MRTV. Unterdessen beging das Militär in der Hauptstadt am Samstag den Tag der Armee. Eine Gruppe abgesetzter Abgeordneter sprach stattdessen von einem "Tag der Schande" für die Armee. Nach der jährlichen Parade sagte der Chef der Junta, General Min Aung Hlaing im staatlichen Fernsehen: Die Armee wolle sich mit der ganzen Nation zusammentun, um die Demokratie zu sichern. Gewalthandlungen, die die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen würden, seien unangebracht. Der General wiederholte sein Versprechen, Wahlen abzuhalten, nannte aber kein Datum.

