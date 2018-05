Nach der Absage des Gipfels zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un hat der Norden am Freitag weiter Gesprächsbereitschaft signalisiert. Nur wenige Stunden vor der Absage hatte Nordkorea vor den Augen internationaler Journalisten mit Sprengungen einen Teil seines Atomtestgeländes Punggye Ri unbrauchbar gemacht. Nun erklärte Vize-Außenminister Kim Kye Gwan in einem Statement der Agentur KCNA, von der Absage des Treffens durch Trump sei man überrascht worden. Man sei aber weiter offen für eine Lösung von Problemen zu jeder Zeit und in jeder Form. Kim Jong Un habe sich größte Mühe gegeben, den Gipfel mit Trump zu ermöglichen. Trumps Absage spiegele nicht die "Wünsche der Welt" wider. Trump hatte am Donnerstag das in Singapur geplante Treffen gekippt. Südkorea erklärte allerdings, man arbeite gemeinsam mit den USA an der Schaffung von geeigneten Bedingungen, um US-Gespräche mit dem Norden doch noch zu ermöglichen. Demonstranten in Seoul reagierten am Freitag empört auf die Absage Trumps. 28-YEAR-OLD UNIVERSITY STUDENT AND CIVIC GROUP MEMBER, KIM HAN-SEONG "Nordkorea hat drei Amerikanische Staatsbürger freigelassen und sein Testgelände zerstört. Und Trotzdem haben die USA das Treffen einseitig abgesagt. Sie müssen sofort an den Verhandlungstisch zurückkehren." Trump hatte sich eine Tür für ein Treffen zu einem späteren Zeitpunkt offengelassen: Kim könne ihn jederzeit anrufen oder ihm schreiben.