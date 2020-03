Hunderte Migranten haben am Sonntag die Grenze von der Türkei nach Griechenland überwunden. Sie kamen zum Teil auf dem Festland im Norden über einen Grenzfluss. Die Menschen stammen unter anderem aus dem Iran und Afghanistan. "Ich war in der Türkei nicht sicher, deswegen habe ich den Fluss überquert." "Wir geben Geld für ein Boot, und später kommen wir nach Griechenland. Jetzt gehen wir zu Fuß nach Athen." Mehrere Hundert Menschen gelangten nach Polizeiangaben zudem mit Booten auf die griechischen Mittelmeer-Inseln Lesbos, Samos und Chios. Tausende weitere warten noch auf der türkischen Seite in der Nähe der Stadt Edirne. Die Internationale Organisation für Migration geht von 13.000 Menschen an der Grenze aus. Die Regierung in Ankara hatte angekündigt, dass sie von nun an die Migranten auf ihrem Weg nach Europa nicht mehr aufhalten werde. Griechenland warf der Türkei vor, die Migranten zu unterstützen. Der griechische Regierungschef berief für Sonntagabend eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats ein.