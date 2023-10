von Niels Kruse Wohl niemand ist traurig darüber, dass der Rechtshardliner Jim Jordan bei der Wahl zum US-Parlamentssprecher gescheitert ist. Doch damit ist das eigentliche Problem nicht gelöst. Zehn Republikaner drängen nun ins Rampenlicht.

Nach zweieinhalb zermürbenden Wochen flüchten sich viele Beobachter in Zynismus: Der einzige Unterschied zwischen einem führungslosen Repräsentantenhaus und einem Repräsentantenhaus unter der Leitung des rechten Hardliners Jim Jordan wäre, dass die Abgeordneten zwar nichts Sinnvolles beschließen würden, es aber zumindest könnten. Witze wie diese spielen auf die riesigen Auf- und Ausgabenberge an, die von den Abgeordneten eigentlich genehmigt werden müssten: etwa den Staatshaushalt oder Militärhilfen. Doch ohne Sprecher ist das Parlament handlungsunfähig. Und ein Trump-Mann wie Jim Jordan in dieser Funktion hätte solche Beschlüsse vermutlich gar nicht erst auf die Tagesordnung gesetzt.

Parlamentsterrorist Jim Jordan ohne Mehrheit

Dreimal war der republikanische Rechtsaußen in den vergangenen Tagen als Sprecherkandidat angetreten, dreimal war er gescheitert – mit jeweils schlechteren Ergebnissen. Wegen seiner strikten Blockadehaltung gegen so gut wie alle Vorhaben der Kollegen wird er "Parlamentsterrorist" genannt. Die Vorstellung, dass so jemand das dritthöchste Amt in den USA besetzen würde, hat selbst die eigenen Parteikameraden verschreckt. Am Freitag, nach der dritten Niederlage, wurde er von seiner Fraktion als Kandidat abgesetzt. Donald Trumps Maga-Bewegung (Make America great again) bleiben die Hebel der Macht zwar vorerst verwehrt, doch das Land ist trotzdem keinen Schritt weiter.

Das Drama geht also vorerst weiter. Bei den Republikanern sowieso. Sie hatten Anfang Oktober ihren eigenen Mann, Kevin McCarthy von dem Posten abgesetzt und damit das ganze Land stillgelegt. Genau zu einer Zeit, in der US-Präsident Joe Biden durch die Welt jettet, um einen Brand nach dem anderen zu löschen. Ohne die Hilfe des US-Kongress jedoch. Zuletzt beantragte er umgerechnet gut 94 Milliarden Euro Hilfen für die Ukraine und Israel. Mitte November läuft zudem der Übergangshaushalt aus. Sollte in der Hinsicht nichts passieren, droht ein sogenannter Regierungsshutdown – die Verwaltung des Landes würde gleichsam eingestellt werden.

Bekommt der Übergangsmann mehr Befugnisse?

Kurzum: Die USA brauchen sehr dringend einen neuen Parlamentssprecher. Zwar gibt es mit Patrick McHenry einen Übergangsmann für das Amt, doch dem fehlen die Befugnisse. Zum Beispiel, um Abstimmungen über die großen Themen anzusetzen. Manche Abgeordnete aus beiden Fraktionen liebäugeln daher mit der Idee, McHenry einfach mit den entsprechenden Rechten auszustatten. Doch dazu müssten die Republikaner mit den Demokraten zusammenarbeiten – für manch Konservativen eine noch schauderhaftere Vorstellung als einen Destruktivisten wie Jim Jordan auf dem Sprechersitz zu sehen.

Der gescheiterte Jordan aber war ohnehin nur die zweite Wahl. Nach dem Sturz von Sprecher McCarthy hatte sich zunächst Steve Scalise beworben, auch eher ein Erzkonservativer. Auch ihn wollte die Mehrheit nicht. Mit dem erneuten Scheitern scheinen sich bei den Republikanern nun die Schleusen zu öffnen: Gleich zehn Abgeordnete haben der Washingtoner Politikseite Axios zufolge Interesse an dem Job: darunter Tom Emmer, eine Art Fraktionsführer. Ihm werden bislang die besten Chancen eingeräumt. Allerdings geschieht in der Partei nichts ohne die Zustimmung von Ex-Präsident Donald Trump. Dessen Anhänger sind eher Abgeordnete wie Mike Johnson und Kevin Hern, die ebenfalls ihren Hut in den Ring werfen könnten.

Montag geht es weiter. Oder Dienstag

Wie es, außer sehr chaotisch, im Repräsentantenhaus weitergehen wird, ist vollkommen offen. Republikanische Abgeordnete jedenfalls sind frustriert und verärgert. Der Abgeordnete Dusty Johnson sagte, blinder Ehrgeiz einzelner habe den Prozess zur Genüge torpediert, dieser "Unsinn" sei "frustrierend" und müsse aufhören. Bis eine Lösung gefunden sei, werde es allerdings noch "ein paar Tage Chaos" geben.

Am Montag wollen die Republikaner wieder zusammenkommen, am Dienstag könnte es dann den oder die nächsten Wahlgänge im Repräsentantenhaus geben. Mit welchem Sprecher-Kandidaten – fraglich.

Quellen: Axios, "New York Times", AP, DPA, AFP