Die EU will Wasserstoff aus Atomkraft als nachhaltig einstufen. Das freut Investoren – aber nicht die Umwelt

von Rolf-Herbert Peters Kann Wasserstoff aus Atomkraft nachhaltig sein? Laut Frankreich schon. Das freut Investoren – und droht eine echte, nachhaltige Energiewende auszubremsen.

Immer wenn sich das Gefühl einschleicht, die Staaten der Europäischen Union seien mehrheitlich auf klarem Kurs in Richtung klimafreundlicher Energiewende, gibt es einen Dämpfer. Diesmal geht es um "grünen" Wasserstoff. Die EU-Kommission konstatiert zwar, dieser könne "nur dann als erneuerbar gelten, wenn er aus Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird". Diese Definition lässt die Atomkraftmacht Frankreich (im Bund mit Schweden) nicht gelten. Sie haben gefordert, dass auch mit Atomstrom erzeugter Wasserstoff als "grün" einzustufen ist – und damit in den Genuss von Beihilfen aller Art kommen kann. Und es würde Investoren nur so anlocken.