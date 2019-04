Ein ungewöhnliches Ende für einen Wahlkampf. Ein Auftritt der rechtspopulistischen Partei Vox in Madrid wurde am Freitag von Mitgliedern der Protestgruppe Femen gestürmt. Mit Rufen wie "Das ist kein Patriotismus, das ist Faschismus" und "Sie werden nicht durchkommen", stürmten die Frauen die Bühne. Die noch junge, rechtspopulistische Partei hat bei den Parlamentswahlen am 28. April gute Aussichten darauf, die erste Partei aus dem extremen rechten Lager zu sein, die es seit Ende der Franco-Dikatur ins Parlament schafft. Neben der Ablehnung von Separationsbestrebungen, und Einwanderung, ist die Partei auch gegen Gesetze zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen, durch die sie Männer im Nachteil sieht. Zudem ist Vox gegen die in Spanien legale Abtreibung und die gleichgeschlechtliche Ehe. In einer Erklärung der Gruppe online hieß es, sie haben gegen den Terror der ultrarechten in Europa demonstrieren wollen. Die vorgezogenen Wahlen waren von dem seit Juni 2018 amtierende Sozialdemokraten Pedro Sanchez ausgerufen worden. Er hatte in seiner Minderheitsregierung keinen Haushalt durchbringen können. Nun könnte sich die politische Blockade fortsetzen, da weder dem rechten noch dem linken Lager eine eigene Mehrheit vorausgesagt wird.