von Marc Drewello Was wollte der Mann in Barack Obamas Nachbarschaft? Ein 37-Jähriger ist nicht weit vom Haus des Ex-Präsidenten entfernt festgenommen worden. In seinem Transporter fand die Polizei unter anderem mehrere Schusswaffen.

Die Polizei in Washington hat in der Nachbarschaft des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama einen Mann festgenommen, der im Besitz zahlreicher Schusswaffen und Materialien zur Herstellung von Sprengstoff war. Der 37 Jahre alte Taylor T. habe zuvor in einem Livestream im Internet behauptet, einen Zünder zu besitzen, erklärten die Strafverfolgungsbehörden gegenüber dem Sender CNN. Medienberichten zufolge wurde T. zudem per Haftbefehl gesucht, weil er sich am 6. Januar 2021 am Sturm auf das Kapitol beteiligt haben soll.

Verdächtiger flüchtete Richtung Obamas Haus

Der für den Schutz amtierender und ehemaliger US-Präsidenten zuständige Secret Service habe T. nur wenige Blocks vom Haus der Obamas entfernt entdeckt, berichtet der Sender CBS News unter Berufung auf einen mit der Angelegenheit vertrauten Beamten der Strafverfolgungsbehörden. Der Mann sei geflohen und der Secret Service habe ihn verfolgt. T. sei in Richtung des Hauses der Obamas gerannt, habe aber noch vor Erreichen des Gebäudes festgenommen werden können. Ob die Obamas zu dieser Zeit daheim waren, ist nicht bekannt.

Der Wagen des Festgenommenen sei ganz in der Nähe geparkt gewesen, hieß es weiter. Die Beamten vor Ort hätten für die Durchsuchung des Transporters Sprengstoffspezialisten angefordert. Diese hätten in dem Fahrzeug mehrere Schusswaffen und Material zur Herstellung von Molotow-Cocktails gefunden. Laut CBS News hatte T. angegeben in Besitz von Sprengstoff zu sein, tatsächlich sei aber nur das für dessen Herstellung nötige Material entdeckt worden.

Die US-Behörden waren den Berichten zufolge besorgt, weil T. in den letzten Jahren in sozialen Medien Drohungen gegen eine Person des öffentlichen Lebens ausgesprochen hatte. Der 37-Jährige, der aus Seattle kommen soll, aber laut Polizei derzeit keinen festen Wohnsitz hat, sei nicht aus Versehen in Obamas Nachbarschaft gewesen, sagte ein US-Beamter laut CBS News. Nach Angaben des Senders NBC News ist das letzte Posting von T. auf seinem Telegram-Kanal ein Link zu einer Website, auf der Verschwörungstheorien über das Haus der Obamas verbreitet werden.

Einem hochrangigen Beamten der Strafverfolgungsbehörden zufolge hielt sich T. bereits seit einigen Monaten in Washington auf. Er sei gesehen worden, als er in der Nähe des Gefängnisses, in dem viele der Angeklagten vom 6. Januar festgehalten werden, in seinem Van kampiert habe, schreibt CBS News. Auch einige seiner Livestreams seien offenbar während seines Aufenthalts in Washington gesendet worden.

Nach Angaben des Metropolitan Police Department in Washington wurde T. als Flüchtiger vor der Justiz angeklagt. Eine Sprecherin der Obamas lehnte eine Stellungnahme gegenüber CNN und NBC News ab.

