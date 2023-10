Israelische Streitkräfte gehen hinter einem Fahrzeug in Sderot in Stellung. Foto

Überraschend attackiert am Samstagmorgen die islamistische Hamas Israel. Das Land reagiert mit Gegenangriffen. Die Zahl der Opfer auf beiden Seiten steigt immer weiter.

Militante Palästinenser haben nach Angaben des israelischen Militärs seit Beginn der Kämpfe mehr als 3200 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Seit Samstagmorgen seien 3255 Raketen gezählt worden, sagte ein Sprecher. Dabei sind mindestens 500 Menschen in Israel getötet worden. Das bestätigten medizinische Quellen. Rund 2048 weitere Menschen wurden nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums verletzt. Mehrere seien in kritischem Zustand.

Die islamistische Hamas hatte am Samstag von Gaza aus überraschend Großangriffe gegen Israel begonnen. Die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Palästinenserorganisation feuerte mehr als 3000 Raketen auf Israel ab. Gleichzeitig drangen am Samstagmorgen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor.

Mehrere Israelis wurden nach Militärangaben in den Gazastreifen verschleppt. Ein Militärsprecher sprach von einer "erheblichen Zahl", genaue Angaben nannte Israel bisher nicht. Israel kündigte am Sonntag eine Evakuierung seiner Grenzorte zum Gazastreifen an. Die Kämpfe dauern an.

Gesundheitsministerium meldet 370 Tote im Gazastreifen

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen als Reaktion auf die Hamas-Großattacke auf Israel sind bislang mindestens 370 Menschen getötet und 2200 verletzt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit.