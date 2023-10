Der beispiellose Hamas-Angriff trifft Israel ins Mark: Hunderte Tote sind zu beklagen. Die Sorge um von der Hamas entführte Israelis ist groß. Die Regierung versetzt das Land in den Kriegszustand.

Als Antwort auf den blutigen Überfall der Hamas mit mehr als 600 Toten hat Israel den Kriegszustand erklärt. "Der Krieg, der Israel durch eine mörderische Terrorattacke aus dem Gazastreifen aufgezwungen wurde, hat am 7. Oktober 2023 um 06.00 Uhr begonnen", teilte Regierungschef Benjamin Netanjahu mit.

Der Kriegszustand erlaube "weitreichende militärische Schritte". Im Hintergrund liefen Gespräche, eine Notstandsregierung zu bilden.

Die islamistische Hamas hatte am Vortag von Gaza aus den Großangriff begonnen. Er traf Israel am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) vollkommen überraschend. Die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Palästinenserorganisation feuerte mehr als 3000 Raketen ab. Bewaffnete drangen über Land, See und Luft nach Israel vor.

Mehrere Israelis wurden nach Militärangaben in den Gazastreifen verschleppt. Ein Sprecher sprach von einer "erheblichen Zahl", ohne genaue Angaben zu machen. Israel kündigte eine Evakuierung seiner Grenzorte zum Gazastreifen an. Die Bundesregierung prüft, ob deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger betroffen sind.

Der Überraschungsangriff der Hamas startete fast genau 50 Jahre nach dem Jom-Kippur-Krieg von 1973. Der damalige Angriff feindlicher arabischer Staaten auf Israel am höchsten jüdischen Feiertag gilt als bislang schwerstes nationales Trauma.

Hamas: Der Iran unterstützt uns bei dem Angriff

Der Sprecher der Hamas, Ghazi Hamad, sagte dem Sender BBC, die Gruppe habe direkte Unterstützung vom Iran erhalten. Der Iran habe sich verpflichtet, "den palästinensischen Kämpfern bis zur Befreiung Palästinas und Jerusalems beizustehen".

Die eng mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation Hisbollah bekundete Solidarität mit der Hamas. "Unsere Herzen, Seelen, Raketen und Gewehre sind mit euch, denn wir sind der Widerstand, der ursprünglich um Palästinas und der Al-Aksa willen existierte", sagte ein hochrangiges Hisbollah-Mitglied im Libanon.

Die Hisbollah übernahm am Sonntag die Verantwortung für Raketenbeschuss aus dem Südosten Libanons auf von Israel besetzte Gebiete. Die Beobachtermission der Vereinten Nationen im Libanon, Unifil, bestätigte das. Israelische Artillerie erwiderte nach Angaben eines Sprechers das Feuer.

Parteiübergreifende Gespräche in Israel

"Wir werden alle Orte, an denen die Hamas organisiert ist und sich versteckt, in Trümmerinseln verwandeln", sagte Netanjahu in einer Ansprache. Bewohner des Gazastreifens forderte er auf: "Flieht jetzt von dort, denn wir werden überall und mit all unserer Kraft handeln". Israel werde Rache nehmen.

Netanjahu habe den beiden Oppositionsführern Jair Lapid und Benny Gantz den Eintritt in eine Notstandsregierung angeboten, teilte ein Sprecher von Netanjahus Likud-Partei mit. Lapid hatte schon Bereitschaft dazu signalisiert.

Unklar war, warum Israel so überrascht wurde. Zahlreiche Einwohner der attackierten Ortschaften berichteten, sie hätten stundenlang vergeblich auf Hilfe von Sicherheitskräften gewartet.

Israel rief die Verteidigungsaktion "Iron Swords" (Eiserne Schwerter) aus und berief Reservisten ein. Ziel sei, die militärischen und politischen Kapazitäten der Hamas und des Islamischen Dschihad so zu zerstören, "dass sie für viele Jahre nicht mehr in der Lage und bereit sind, die Bürger Israels zu bedrohen und anzugreifen", hieß es nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts.

Israel tötete bei seinen Angriffen im Gazastreifen ein ranghohes Hamas-Mitglied. Der Zivilschutz im Gazastreifen bestätigte, die Leiche von Aiman Junis sei am Sonntag aus den Trümmern eines Gebäudes im Flüchtlingslager Nuseirat geborgen worden. Durch die Luftangriffe seien im Gazastreifen 313 Palästinenser getötet und knapp 2000 verletzt worden, teilte das dortige Gesundheitsministerium mit.

Ampel-Parteien und Union: Israels Sicherheit deutsche Staatsräson

Die Vorsitzenden der Ampel- und der Unionsparteien betonten die Verbundenheit Deutschlands mit Israel. "Die Sicherheit des Staates Israel ist uns Verpflichtung und deutsche Staatsräson", hieß es in einer Erklärung der Chefs von SPD, Grünen, FDP, CDU und CSU, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, wies auf die Bedrohung jüdischen Lebens auch anderswo hin: "Die Gefährdung für jüdische Einrichtungen auch hier in Deutschland zeigt, dass es den Terroristen nicht allein um Israel geht, sondern dass jüdisches Leben überall von ihnen infrage gestellt wird." Im ägyptischen Alexandria starben am Sonntag zwei israelischen Touristen bei einem mutmaßlichen Anschlag als ein Angreifer das Feuer auf eine Reisegruppe eröffnete.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte ein Ende der deutschen Hilfen für die Palästinenser. Der entsetzliche Terror gegen Israel müsse umgehend beendet werden, sagte er der dpa in Berlin. Auch dürfe Hetze gegen Israel auf deutschen Straßen nicht ungestraft bleiben.

Auswärtiges Amt geht von Deutschen unter Verschleppten aus

Die Bundesregierung prüfte, ob deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger betroffen sind. Die Bundesregierung geht nun davon aus, dass sich unter den von der islamistischen Hamas aus Israel Verschleppten auch deutsche Staatsangehörige befinden. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, nach Erkenntnissen des Außenministeriums handele es sich um Menschen, die alle neben der deutschen auch die israelische Staatsangehörigkeit hätten.

Nach Deutschland verstärkte auch die Schweiz die Sicherheitsmaßnahmen an der israelischen Botschaft und dem Konsulat in Bern und Genf. Das teilte das Bundesamt für Polizei mit. Polen will seine Bürger aus Israel ausfliegen. Die polnische Luftwaffe werde dafür mehrere Transportflugzeuge nach Israel schicken, so Präsident Andrzej Duda.

Auch Thailänder unter Toten und Entführten in Israel

Unter den Toten, Verletzten und Entführten in Israel sind laut thailändischen Medien auch mehrere Menschen aus dem südostasiatischen Land. Zwei thailändische Staatsbürger seien getötet worden, teilte Premierminister Srettha Thavisin laut "Bangkok Post" während eines Besuchs in Hongkong mit.

Darüber hinaus seien elf Thailänder entführt und acht verletzt worden, sagte Außenminister Parnpree Bahiddha-Nukara nach Angaben der Zeitung. Unter den Verletzten konnten drei bisher nicht geborgen werden, wie es hieß. In Israel hielten sich nach Angaben des Premiers rund 25.000 thailändische Arbeiter auf, so die "Bangkok Post". Man bereite sich darauf vor, eigene Staatsbürger aus Israel auszufliegen, berichteten mehrere thailändische Medien.

US-Außenminister: Berichte über getötete Amerikaner in Israel

Bei den Angriffen gab es laut US-Außenminister Antony Blinken vermutlich auch US-amerikanische Opfer. "Wir haben Berichte, dass mehrere Amerikaner getötet wurden. Wir arbeiten hart daran, das zu bestätigen", sagte Blinken dem TV-Sender CNN. "Außerdem gibt es Berichte über amerikanische Vermisste, und auch da versuchen wir, Bestätigungen zu bekommen." Blinken bestätigte diese Angaben auch beim Sender NBC.

Der US-Außenminister deutete an, dass noch heute Details zur konkreten Unterstützung der USA für Israel bestätigt werden könnten. Es habe Anfragen aus Israel gegeben und es sei die klare Absicht von US-Präsident Joe Biden, sicherzustellen, dass die USA dem Land jede nötige Hilfe zur Verfügung stellen, um auf die Angriffe der Hamas reagieren zu können.

Schon bei einer ersten Reaktion hatte Biden dem Land Unterstützung zugesichert. "Die USA stehen an der Seite Israels", sagte Biden am Samstag im Weißen Haus.