Angehörige und Freunde der seit dem Anschlag von Hamas am 7. Oktober Vermissten protestieren in Tel Aviv. Bei dem Angriff der Terror-Organisation auf israelische Zivilisten kamen mehr als 1400 Menschen ums Leben, rund 200 wurden entführt.

von Dagmar Seeland Yossi Mekelberg forscht an der renommierten Londoner Denkfabrik Chatham House zum Nahost-Konflikt. Deutschland und Europa traut er als Vermittler in der arabischen Welt eine größere Rolle zu als den USA.

Mr. Mekelberg, der Besuch von Präsident Biden in der Krisenregion wurde von der Explosion auf dem Gelände eines Krankenhauses in Gaza überschattet. Was halten Sie von seiner Strategie, Israel zu "umarmen" und Netanjahus Regierung zugleich vor den Folgen einer übereilten Reaktion zu warnen?

Schon jetzt ist klar, dass die Explosion im Krankenhaus in der Wahrnehmung der arabischen Länder für immer auf das Konto Israels gehen wird. Da spielt es keine Rolle, wie viele Indizien es inzwischen geben mag, dass möglicherweise die Hamas dafür verantwortlich war. Besonders vor diesem Hintergrund war Bidens Ansprache sehr weise. Er drückte sein Verständnis für die Wut und den Zorn der Israelis aus und warnte sie zugleich davor, sich in ihrer Reaktion auf die Gräueltaten davon leiten zu lassen. Er gestand die großen Fehler ein, die die USA nach 9/11 machten, und mahnte, Israel dürfe sie nicht wiederholen. Für die Israelis übernahm er die wichtige emotionale Rolle, die ihnen ihr eigener Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in dieser schweren Zeit bislang schuldig geblieben ist. Biden wurde kurz zum Herzen der leidenden israelischen Nation.

Zugleich wies er auf das Leiden der Menschen im Gaza-Streifen hin und plädierte für einen humanitären Korridor.

Dennoch wird Bidens Rede nichts am einseitigen Image der USA in den arabischen Staaten ändern. Die Trump-Administration hat mit ihrem jahrelangen Desinteresse an der Region großen Schaden angerichtet. Auch Bidens Regierung korrigierte diesen Kurs nicht, es kamen von ihr weder eine Friedensinitiative noch andere ernsthafte Versuche, den Konflikt Im Grundsatz zu lösen.

Hat sich Israel mit seiner Rhetorik und der Ankündigung einer Bodenoffensive in eine schwierige Situation manövriert, die ein Zurückrudern nun erschwert?

Die erste Reaktion der Israelis nach dem 7. Oktober war angesichts des Schocks und des Traumas der Nation völlig verständlich. In einem Land mit nur 10 Millionen Einwohnern ist jede Familie vom Anschlag der Hamas betroffen, jeder kennt Opfer, Vermisste und Entführte oder einen der 300.000 eingezogenen Reservisten. Das muss man bei den kompromisslosen Ankündigungen der Israelis unmittelbar nach den Gräueltaten berücksichtigen. Jetzt, knapp zwei Wochen später, gibt es keine klaren Anzeichen für eine unmittelbar bevorstehende Bodenoffensive. Und es ist ein positives Zeichen, dass zwei ehemalige Generalstabschefs im Notstandskabinett sitzen – offenbar wägen die Israelis ihre Optionen nun strategisch ab. Sicher wird es eine Bodenoffensive geben, doch sie wird vielleicht anders aussehen, als wir anfangs annahmen.

Gleichzeitig mit Joe Biden reiste Olaf Scholz in die Region. Während ein Treffen arabischer Staatschefs mit dem US-Präsidenten nach der Explosion an dem Krankenhaus in Gaza-Stadt platzte, fand das Treffen des Bundeskanzlers mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah El-Sisi statt. Könnte Deutschland bei der Vermittlung in diesem Konflikt eine größere Rolle zukommen?

Deutschland sollte sich einbringen. Ich kann natürlich verstehen, wie schwierig es angesichts der deutsch-jüdischen Geschichte für Ihr Land ist, in diesem Konflikt aktiv zu werden. Doch viele Jahrzehnte später kann und sollte Deutschland als einer der wichtigsten Mitgliedsstaaten der EU eine wichtige Rolle als Vermittler spielen. Auf dem Gebiet der Verhandlungen bei Geiselnahmen oder dem Austausch von Kriegsgefangenen tun die Deutschen das ja schon lange. Deutschland muss schon deshalb aktiv werden, weil der Konflikt die gesamte Region destabilisiert – Jordanien, Libanon, Ägypten.

Yossi Mekelberg: "Sicher wird es eine Bodenoffensive geben, doch sie wird vielleicht anders aussehen, als wir anfangs annahmen" © Catham House

Könnte Deutschland dort Einfluss ausüben, wo die USA wenig Gehör findet - in den arabischen Staaten?

Ich halte das für sehr gut möglich. Das gilt übrigens auch für die EU, die im Nahost-Konflikt zu lange abseits stand. Davon kann ich selbst ein Lied singen: Vor gut zwei Jahrzehnten vergab die EU noch Fördermittel für Forschungsprojekte zum israelisch-palästinensischen Konflikt, doch nach und nach gab es immer weniger Geld dafür. Niemand wollte etwas zu tun haben mit dem Nahen Osten, die Beschäftigung damit wurde als Zeitverschwendung betrachtet. Das hörte ich überall. Das Thema galt als abgeschlossen, was sich nun als großer Fehler herausstellt. Ich bin der Meinung, wir sollten den Begriff "Status Quo" aus dem Wörterbuch streichen.

Wieso?

Es gibt in dieser Region keinen "Status Quo". Der Westen hatte sich mit der Situation arrangiert. Sicher, es gab ständig gewalttätige Übergriffe im Westjordanland, aber alles schien unter Kontrolle zu sein. Die Hamas konnte sich im Gazastreifen festsetzen. "Warum etwas reparieren, wenn es nicht kaputt ist?", hörte ich immer. Aber es war kaputt, und die Warnzeichen waren für alle sichtbar, doch niemand kümmerte sich darum. Warum sollten Menschen die unerträgliche Situation im Gazastreifen dauerhaft ertragen? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich rechtfertige damit keinesfalls, was Hamas in Israel angerichtet hat. Das ist ein Kriegsverbrechen von unvorstellbarem Ausmaß.

Nun steht der Westen geschlossen hinter Israel. Wird diese Solidarität anhalten, je länger der Konflikt andauert und je mehr sich die humanitäre Situation im Gazastreifen verschlechtert? Oder könnte Israel die Sympathien in der Bevölkerung seiner Partnerstaaten verspielen?

Ja, diese Gefahr ist groß. Israel tut gut daran, dem Rat seiner Partner zu folgen. Nehmen Sie allein die Geisel-Situation: Unter den Entführten sind Briten und US-Bürger, dazu kommen die britischen Bürger, die im Gaza-Streifen eingesperrt sind. Die Öffnung humanitärer Korridore ist dringend nötig, damit die Leute mit doppelter Staatsbürgerschaft ausreisen und die Menschen in Gaza mit dem Nötigsten versorgt werden können. Die öffentliche Meinung schlägt bekanntermaßen sehr schnell von Sympathie in Hass um, wenn man in Reaktion auf eine schreckliche Gräueltat eine zweite begeht. Und die Unterstützung des Westens ist vor allem längerfristig dringend nötig. Der Wiederaufbau von Gaza wird viel Geld kosten, und die Probleme im Westjordanland müssen gelöst werden. Es muss die Möglichkeit von Neuwahlen für die Palästinenser geben, und ich glaube auch, dass Netanjahus Tage im Amt gezählt sind. All das muss zu etwas Konstruktivem führen. Die Geschichte hat uns oft gezeigt, dass einschneidende schreckliche Ereignisse auch die Chance zu wichtigen diplomatischen Verhandlungen mit sich bringen können. Diese Chance sollten wir nutzen.

Sie erwähnten Premierminister Benjamin Netanjahu. Wie lange wird er sich noch im Amt halten können?

Ich kann mir schwer vorstellen, dass dieser Mann damit durchkommen wird, auch 12 Tage nach den Anschlägen der Hamas keinerlei Verantwortung für das eklatante Versagen seiner Sicherheitsbehörden zu übernehmen. Ein Mann, der noch dazu in großen rechtlichen Schwierigkeiten steckt. Natanjahu hat es kaum fertiggebracht, die Menschen in den Grenzgebieten zu besuchen oder die Überlebenden in den Krankenhäusern. Und damit nicht genug überlässt er das Entschuldigen anderen, denn er selbst hält sich für unfehlbar. Ich glaube, inzwischen haben ihn genügend Israelis durchschaut – selbst jene, die ihn bislang für einen wahren Staatsmann und für "Mister Security" hielten. Von all dem ist nun nichts mehr übrig. Ich glaube nicht, dass er noch lange im Amt des israelischen Premierministers sein wird.