"Durch Kopfschuss getötet": Ein 14-Jähriger ist palästinensischen Angaben zufolge von israelischen Soldaten erschossen worden. Droht eine weitere Eskalation der eh schon angespannten Lage?

Israelische Soldaten haben nach palästinensischen Angaben bei Konfrontationen einen 14-Jährigen im besetzten Westjordanland erschossen.

Der Jugendliche sei durch einen Schuss in den Kopf tödlich verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in der Nacht mit. Nach Angaben des israelischen Militärs war es während einer Razzia zu Ausschreitungen gekommen. Randalierer hätten Steine und Molotow-Cocktails auf die Einsatzkräfte geworfen, hieß es in einer Mitteilung. Daraufhin sei mit Schüssen reagiert worden. Der Vorfall wird demnach untersucht.

Die Sicherheitslage in Israel und den palästinensischen Gebieten ist seit langem extrem angespannt. Regelmäßig kommt es im Westjordanland zu tödlichen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und dem israelischen Militär. Zudem gibt es vermehrt Berichte über Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser oder israelische Aktivisten.

Insgesamt kamen in diesem Jahr bereits 165 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen ums Leben. Bei einem Großteil handelt es sich um bewaffnete Kämpfer, unter den Toten bei Militäreinsätzen sind jedoch auch unbeteiligte Zivilisten. Im gleichen Zeitraum wurden 23 Israelis, eine Ukrainerin sowie ein Italiener bei Anschlägen von Palästinensern getötet.